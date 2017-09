Edital para obras da SP-304 atrai 29 interessados

O edital para as obras de recuperação da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) atraiu 29 empresas. Os envelopes com as propostas foram abertos nesta segunda-feira, na sede do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), na capital paulista. As obras vão recapear pouco mais de 46 quilômetros entre Americana e Piracicaba, até o distrito de Ártemis, além de corrigir ondulações e deformidade na pista, bem como refazer a sinalização e pinturas.

A proposta recebida mais baixa para realizar este serviço foi de R$ 33,8 milhões. O valor é 41% menor do que o estimado inicialmente pelo governo estadual para a obra, cerca de R$ 57,3 milhões. De acordo com o departamento, “a qualidade do edital e a competitividade do certame” justificam a grande concorrência.

“A expectativa de economia é da ordem de R$ 23,5 milhões. Se esta diferença for confirmada no final da licitação, o recurso será investido na melhoria de outros trechos rodoviários do Estado de São Paulo”, escreveu a assessoria de imprensa do DER por meio de nota.