Durante o feriado, 865 mil veículos devem circular

De acordo com a estimativa das duas principais concessionárias que administram as rodovias que cortam a RPT (Região do Polo Têxtil), mais de 865 mil veículos devem trafegar no Sistema Anhanguera-Bandeirantes e na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) durante o feriado prolongado.

A Autoban, que responde pelas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, estima que serão 820 mil veículos indo e voltando da capital entre esta quarta e o próximo domingo. O horário de pico começa hoje as 12h e segue até às 20h. Já na quinta-feira o maior movimento deve ser registrado entre 8h e 14h.

Para a volta, o fluxo será intenso entre 12h e 22h no domingo. O último feriado prolongado com essas características foi o Corpus Christi deste ano. Na ocasião circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital, 807 mil veículos.