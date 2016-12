Dupla rende professora em Americana e acaba presa

Dois rapazes foram presos nesta quarta-feira (28), em Sumaré, após assaltarem uma professora e levarem o carro dela, uma Hilux ano 2017, em Americana. O roubo ocorreu por volta das 15h40, na Avenida Paulista, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Um dos suspeitos, armado com uma faca, abordou a vítima dentro de uma loja e depois de obrigá-la a ensinar abrir e ligar o veículo, fugiu com o automóvel. Ele foi detido junto com outro criminoso após bater o carro contra um Peugeot que estava estacionado na Rua Adalto Pinge, no Portal Bordon.

“Parei o carro no estacionamento da loja [de roupas femininas] e logo que entrei fui abordada por um rapaz. Ele mostrou a faca, pediu as chaves do veículo e fez eu ensinar a abrir e ligar o carro. Parecia que estava sob efeito de drogas. Voltei para dentro da loja e fui ao banheiro. Ele [suspeito] voltou e mandou eu sair do banheiro para ensiná-lo a ligar o carro. Foi desesperador”, relatou a professora E.C.O.B., de 47 anos.

Foto: Divulgação

Segundo a vítima, o suspeito esqueceu a faca dentro da loja e depois de tirar o dinheiro e folhas de cheques da bolsa dela, jogou em cima do balcão e saiu com o carro. “Só estava eu e a dona [do estabelecimento]. Uma testemunha o viu [o criminoso] descer de outro carro e entrar na loja”, disse.

Ainda segundo a professora, o celular dela foi rastreado até chegar em Santa Bárbara, onde mora o pintor T.A.T.S., de 24 anos, que a assaltou. “Depois não conseguimos rastrear mais”. A vítima avisou a polícia sobre o crime e o carro foi visto passando por Nova Odessa sentido Jardim Picerno, em Sumaré.

Guardas municipais que faziam patrulhamento pelo bairro identificaram o veículo trafegando pela Avenida Fuad Assef Maluf, ocupado por dois homens. Ao perceber a presença da viatura, o condutor saiu em alta velocidade e só parou na Rua Adalto Pinge, altura do 428, no Portal Bordon, depois de bater contra um Peugeot, que estava estacionado.

Os ocupantes deixaram o carro e deitaram no chão. A vítima reconheceu um deles, o pintor, como sendo o autor do roubo. Suspeita-se que o outro, o vendedor V.V.S., de 27 anos, seja o mesmo que foi visto por uma testemunha deixando o assaltante na loja, em Americana.

Os dois foram autuados em flagrante por roubo. Já dentro da cela, em Sumaré, os bandidos se desentenderam e o pintor foi agredido pelo vendedor com um soco na boca. O rapaz, no entanto, não quis representar judicialmente contra o companheiro. A Hilux foi comprada há três meses e tem seguro.