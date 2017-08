Duas mulheres morrem após queda de carro de viaduto do aeroporto

Foto: Denny Cesare - CÓDIGO19 - Estadão Conteúdo

Duas mulheres morreram após o carro em que estavam cair de um viaduto de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos na manhã deste sábado, 26. Embora as investigações ainda não tenham sido concluídas, o provável é que no momento em que ia estacionar, a motorista tenha acelerado o veículo, ao invés de freá-lo.

Por volta das 7h15 uma senhora e uma mulher mais nova chegavam ao aeroporto de Viracopos pela via de acesso ao estacionamento e embarque. No entanto, o veículo, da marca Citroën, acabou furando o guardrail e o viaduto, e caiu de uma altura de 11 metros, direto na pista usada pelos carros que saem do aeroporto. As duas mulheres morreram no local.

Das três faixas disponíveis para saída de Viracopos, uma está bloqueada enquanto a polícia faz a perícia para descobrir a causa do acidente.