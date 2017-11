Dois são mortos após assalto e agressão a vítimas em Campinas

Dois suspeitos foram mortos em confronto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal depois de terem assaltado uma fazenda na noite desta terça-feira, no Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Outros três integrantes do bando conseguiram fugir.

Durante o assalto, os criminosos agrediram as vítimas, entre elas duas pessoas idosas, com socos e coronhadas. As cinco pessoas agredidas tiveram ferimentos. Uma delas, uma idosa, sofreu um enfarte e foi levada para o hospital, mas não havia informação sobre o estado de saúde dela na manhã desta quarta-feira. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Conforme a Polícia Civil, os homens armados e encapuzados invadiram a fazenda e tomaram os moradores como reféns. Eles foram agredidos para revelar onde eram guardadas as joias da família. Um dos moradores usou o celular para avisar a polícia.