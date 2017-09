‘Distritão’ é defendido por vereadores ‘prejudicados’

FRUSTRAÇÃO. Ex-presidente do Legislativo barbarense, Juca Bortolucci (PSDB) também se frustrou e guarda na mente que foi mais votado que 11 vereadores que entraram. “Sempre fui a favor (do distritão). Nem é questão de renovação ou não. Acontece que muitas vezes a pessoa que é eleita por coligação não está preparada, muitas vezes não teve votos, não teve a confiança do eleitor. A gente espera que quem recebeu mais votos, vai entrar. Se a pessoa não fizer um bom trabalho, ela não será votada novamente, então a renovação pode acontecer”, disse o ex-vereador barbarense.

Antonio Pereira (PT), por exemplo, foi o terceiro mais votado na cidade, e o número de votos – 2.101 – não sai da cabeça do ex-vereador. “Dentro da reforma política, tem algumas coisas que eu discordo, mas isso eu concordo. Não é justo eu ter 2.101 votos e não entrar. Isso prejudica as pessoas mais votadas, prejudica quem não conseguiu coligação, mas teve votos. Eu sou a favor, porque é o que os eleitores querem”, afirmou o petista.

Ser eleito, muitas vezes, é uma batalha. São muitos reais gastos, horas planejando e fazendo campanha. Quando tudo isso é feito, e a eleição não vem, parece que algo fica engasgado. No caso dos candidatos que não entraram por conta do quociente eleitoral, a frustração é ainda maior. Em Santa Bárbara, por exemplo, três ex-vereadores não se reelegeram no ano passado mesmo tendo mais votos que boa parte dos candidatos que entraram. E a situação fez com que eles defendessem a votação proposta pelo “distritão”.

Em Americana, o caso da candidata Nathália Camargo, que obteve 1.595 votos concorrendo pelo Democratas, repercutiu. No ‘distritão’, ela seria a quarta colocada, mas pelo sistema vigente, ficou longe de ser eleita. Ela não respondeu ao contato da reportagem do LIBERAL para essa reportagem, mas após a divulgação dos resultados da eleição de 2016 disse que havia ficado surpresa com a votação expressiva. “A cidade entendeu a minha proposta, a população entendeu o que eu queria, mas infelizmente

a coligação não atingiu”, disse ela, na época.

Parlamentares são contrários à mudança

Mesmo em partidos opostos no cenário político atual do Brasil, os deputados federais da RPT (Região do Polo Têxtil), Vanderlei Macris (PSDB) e Ana Perugini (PT), se dizem contra o ‘distritão’. Eles defendem pontos diferentes da reforma política, mas concordam que o formato de eleger quem tiver mais votos não funciona para o País. “Acredito que o distritão enfraquece a democracia, porque enfraquece os partidos e o pensamento partidário. Dessa forma, as pessoas não votam nas ideias, nas ideologias, mas sim em figuras famosas. Vai acabar beneficiando quem tiver mais dinheiro para investir na campanha”, afirmou a deputada de Hortolândia.

Já Macris acredita que o ideal para o país seja o voto distrital misto, que mistura os dois sistemas. “Só o distritão por si só, não acho que seja o melhor. Eu votaria contra”, afirmou o deputado americanense, que criticou o grande número de partidos existentes atualmente, defendendo que um número menor deixaria as eleições “mais justas”. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O “distritão” foi aprovado por 17 votos a favor, 15 contra e duas abstenções na comissão que discute o tema na Câmara e seguiu para o plenário do Legislativo. Para que passe a valer para as eleições do ano que vem, a reforma precisa ser aprovada até outubro, isto é, 12 meses antes do pleito. Ela segue em discussão – que foi atrasada pela viagem do presidente Michel Temer para a China e pela saída temporária do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) da cadeira do congresso. O formato eleitoral, e outras reformas políticas, devem voltar à pauta nesta semana.