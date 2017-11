Diabetes acomete 92 mil pessoas na região

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem estimados 92 mil diabéticos, que representam 10% das populações somadas de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. E o mais alarmante é que 50% deles nem imaginam que têm a doença.

A grande maioria dos casos se refere ao diabetes tipo 2, com sintomas leves, imperceptíveis no começo. Mas a falta de tratamento adequado – que alia medicação, alimentação correta e prática de exercícios – pode levar o paciente a um quadro de saúde sério, com perda progressiva da visão, redução da potência sexual e doenças cardiovasculares.

Americana, por estas projeções universais, pode ter 23 mil habitantes. Pouca gente sabe, no entanto, é que existe na cidade um serviço de referência na prevenção da doença e na orientação dos pacientes.

A ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana) funciona há quase 18 anos. A ajuda da prefeitura ao trabalho se limita, hoje, ao pagamento do aluguel do imóvel ocupado. As palestras são feitas por enfermeiros, psicólogos, terapeutas motivacionais e nutricionistas voluntários.