Dia D tem UBSs cheias e até gente sem vacina

O “Dia D” da vacina contra a febre amarela teve postos de saúde lotados em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Até o início da tarde deste sábado (17), 8.815 pessoas haviam sido imunizadas nos três municípios. Em Santa Bárbara e Nova Odessa, que adotaram senhas, a distribuição foi encerrada antes do fechamento das unidades (que ocorreu às 13h em Santa Bárbara e estava previsto para as 17h em Americana e Nova Odessa). Ao menos em SB, houve pessoas que chegaram antes das 13h e foram embora sem vacina. Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

Vinte e três unidades de saúde abriram neste sábado nas três cidades para atender a população por conta do dia D. Os municípios ampliaram a vacinação com o objetivo de imunizar toda a população.

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Cidade Nova, em Santa Bárbara, algumas pessoas chegaram antes das 13h, mas como a entrega de senhas havia sido encerrada, foram embora sem vacina. Às 12h47 não eram entregues mais senhas. Funcionários disseram que a distribuição acabou antes para que todo o serviço pudesse ser feito até as 13h. Na cidade, foram aplicadas 2.715 doses nas 12 unidades.

Em Nova Odessa, a distribuição de senhas foi encerrada por volta das 15h30, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura. Antes disso, porém, teve gente que desistiu ao ver o tamanho da fila, como a dona de casa Maria do Carmo de Oliveira, de 53 anos. “Volto na quarta” A espera era de cerca de uma hora na UBS do Centro. Na cidade, foram aplicadas 2.100 doses até as 15h30 e o movimento superou a expectativa, diz a prefeitura.

Em Americana, foram vacinadas 4 mil pessoas até as 13h. As unidades de saúde do Jardim São Paulo e do Mathiensen ficaram cheias (até as 13h, vacinaram 611 e 604 pessoas, respectivamente). Por volta das 11 horas, no Jardim São Paulo, cerca de 50 pessoas estavam na fila, mas esperavam entre dez e 15 minutos. Caso do técnico eletrônico Ronaldo Oscar, de 34 anos, que disse estar com medo da doença. “Moro aqui perto do zoológico. Tem macaco lá, né.”

A assistente financeira Cristina Aggio De Nadai, de 41 anos, que levou os dois filhos para tomar a dose, também esperou o mesmo tempo.