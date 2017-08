Devido à crise, número de casamentos cai na região

Pela primeira vez em cinco anos o senso comum de que não há crise quando o assunto é celebração de casamentos foi contrariado na região. Comparando o primeiro semestre do ano passado com os sete primeiros meses de 2017 os cartórios registraram 212 oficializações a menos na RPT (Região do Polo Têxtil), uma queda expressiva em uma área que está sempre em expansão e anualmente vinha registrando crescimentos médios de 4% na região. No total, entre janeiro e julho deste ano foram celebrados 2.994 casamentos na RPT contra 3.206 realizados no mesmo período de 2016, o menor número desde 2014.

A vendedora Sara Montanari, de 19 anos, sabe bem disso. Há dois anos planejando o casamento com Eber Ricardo, ela teve que adiar a troca de alianças inicialmente marcada para fevereiro deste ano para maio de 2018. “Eu terminei o colegial e não consegui emprego depois disso”, lamentou. “Fizemos muitas pesquisas mas teve uma hora que vimos que não ia dar mesmo, foi quando recebemos orçamentos de mais de R$ 15 mil”, pontuou. Optando por investir o dinheiro na entrada de um apartamento ela se diz satisfeita com a decisão. “Agora vou fazer uma celebração menor só com os padrinhos”, revelou.

A designer Mayara Calandrin teve de adiar o sonho por três vezes em menos de dois anos. “Nosso casamento era para ter acontecido em outubro de 2016, mas fui surpreendida pelo desemprego bem na semana que estava fechando os contratos”, contou. No início de 2017, uma nova tentativa precisou ser adiada após o noivo perder o emprego na área de administração de empresas. O último susto aconteceu no mês passado quando a noiva, que também trabalha na área de vendas, foi demitida novamente. “Provavelmente vamos adiar de novo a festa que estamos preparando para fevereiro de 2018”, lamentou. Para compensar as perdas o casal começou a fazer doces finos para festas. “Com certeza o sonho de nos casarmos estimulou isso”, finalizou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

FESTAS

Se nos cartórios o movimento diminuiu, na organização das festas e eventos a procura despencou. É o que contam os profissionais que trabalham na área. Para a assessora de eventos Valéria Nascimento, que está há 22 anos no ramo, a redução foi de 30% nos últimos meses. “Os eventos como um todo diminuíram, mas mais os casamentos”, comentou. “Eu nunca vi uma crise como essa que afetasse até as festas. Somos sempre um reflexo posterior. A crise chegou em 2015 e teve festas normalmente naquele ano, isto porque quem procura organizar esses eventos fecha com um ou dois anos de antecedência. Vamos sentir o peso agora, 2017 e 2018”, comentou.

Para a cerimonialista Gisele Scherma outro aspecto da crise que tem impactado o mercado de produções de eventos foi o “boom” de profissionais procurando entrar na área. “O que vimos são várias pessoas que estão tentando trabalhar com eventos sem experiência. A concorrência está bem maior”, pontuou. Para a cerimonialista o jeito foi negociar contratos para driblar o sumiço dos casamentos. “Tenho casais que desmarcaram a festa, por conta de desemprego e não só não remarcaram como deixaram a data em aberto. Está difícil para todos”, pontuou.

DIVÓRCIOS

Apesar de também existirem custos para oficializar os divórcios em cartório, o número de casais que recorreu a este recurso em 2017 cresceu. O montante de pedidos feitos neste primeiro semestre é o maior em seis anos, segundo apontou um levantamento da Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo). O balanço foi realizado a pedido do LIBERAL.

No total foram 194 pedidos de divórcios solicitados até agora na RPT. A última vez que tantos pedidos foram feitos neste período na região foi em 2013, quando 183 casais recorreram ao processo. Nestas contas entram apenas os pedidos de divórcio amigáveis. Os litigiosos são acompanhados pela Justiça.

Americana é a cidade que mais pediu divórcio até o momento este ano. Foram 72 separações, contra 35 computadas em Sumaré e outras 35 em Santa Bárbara d’Oeste. Nas outras duas cidades da região, Hortolândia e Nova Odessa, foram 43 e nove pedidos respectivamente. No ano passado no total foram registrados 372 processos de divórcio e em 2015 foram 374.