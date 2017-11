Detran vai leiloar 1.504 veículos na região

Foto: Divulgação

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo vai leiloar 1.504 veículos na região. Esses carros e motos foram apreendidos por infrações de trânsito em Hortolândia, Indaiatuba, Itapira e Sumaré. Desses, 130 têm direito a documentação e podem voltar a circular. Já o restante será destinado a desmanches.

Os lances devem ser feitos pelos sites www.sumareleiloes.com.br e www.tripolonileiloes.com.br, nos dias 21 e 22 de novembro.

Os interessados em ver os veículos podem procurar os pátios. Em Hortolândia, o pátio Serpagui fica na Rua Alagoas, 160, no Jardim São Jorge. Há 19 veículos com documento e 253 para desmonte na cidade. Em Sumaré, o pátio Meskan fica na Estrada da Servidão, número 450, no Jardim Santa Maria. No local, serão leiloados 33 veículos com direito a documentação e 212 para desmanche.