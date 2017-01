Detran flagra irregularidades em autoescola de Campinas

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) flagrou nesta quinta-feira (12) irregularidades em um CFC (Centro de Formação de Condutores) em Campinas. No local, funcionários da equipe de fiscalização do departamento constataram que na aula teórica em andamento estavam ausentes 11 dos 19 alunos, porém as presenças foram registradas no início da aula por meio de digitais.

Um boletim de ocorrência foi registrado por inserção de dados falsos em sistema de informações, infração que prevê pena de dois a 12 anos de reclusão. Os envolvidos, tanto os responsáveis pelo CFC como os alunos, responderão a inquérito policial.

LEIA TAMBÉM: Prefeituras fecham o cerco contra credores

Além disso, o CFC também responderá um processo administrativo junto o Detran e estará sujeito a penalidades como bloqueio das atividades, suspensão e descredenciamento. Entretanto, a autoescola pode apresentar defesa antes da conclusão do processo. Os envolvidos também devem responder a processo na esfera criminal.

O Detran ressalta que qualquer suspeita de irregularidade deve ser denunciada à Ouvidoria, por meio do site www.detran.sp.gov.br.