Detran esclarece ‘mitos’ sobre burlar o bafômetro

Com o aumento da rigidez da legislação de trânsito com relação ao consumo de álcool por motoristas, que atualmente já multa o condutor quando o bafômetro registra 0,05 miligrama de álcool por litro de ar expirado, e considera como crime quando a taxa chega a 0,33 miligrama, diversos ‘mitos’ sobre formas de burlar o etilômetro, o popular bafômetro, surgiram pelas redes sociais e até páginas na internet.

Entre as mais comuns estão beber refrigerante, bochecho com enxaguante bucal, consumir doces e, um dos principais e mais testados por sites e blogs: beber vinagre, uma vez que o mesmo teria a propriedade de neutralizar o álcool no ar expirado na hora do teste.

Em material divulgado à imprensa nesta semana, o Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) trouxe uma entrevista com a hepatologista Marta Degusti, do Centro de Gastroenterologia do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, na qual a médica afirma que não existe substância alguma capaz de burlar o etilômetro, principalmente o vinagre, que pode até piorar a situação se tiver álcool em sua composição. Foto: Marcelo Horn / GOVERJ

“Esse boato é uma das muitas farsas que circulam nas redes sociais com o objetivo de burlar o teste do bafômetro. Mas o bafômetro mede o álcool ingerido, que passou para a circulação sanguínea e, posteriormente, é exalado dos pulmões para o ar. O vinagre não consegue interferir no etanol exalado para o ar, provindo dos pulmões do motorista”, esclareceu.

A utilização de medicamentos como o Metadoxil, que acelera a metabolização do álcool do fígado e é utilizado em tratamentos para alcoolismo também foi descartada pela médica. “Ele não interfere na concentração do álcool que está no sangue ou que é exalado e medido no bafômetro”, disse.

Teste

Ao ser parado em uma blitz e se recusar a fazer o teste do bafômetro, o motorista é automaticamente multado em R$ 2.934,70 e ainda responde ao processo de suspensão do direito de dirigir por um ano.

Mesmo sem realizar o teste, caso um perito identifique durante exame clínico que o indivíduo não tem condições de dirigir, o mesmo pode responder por crime de trânsito que, em caso de condenação, pode ter uma pena de seis meses a três anos de prisão.

Caso realize o teste, o condutor terá cometido um crime se o índice de álcool no sangue chegue a 0,33 miligramas por litro de ar expelido. Além disso, caso já tenha sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e seja flagrado dirigindo, o motorista será multado em R$ 5.869,40, sendo que a suspensão do direito de dirigir pode subir para dois anos.