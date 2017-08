Detidos em flagrante terão audiência em 24h para decidir sobre prisão

Passou a valer nesta segunda-feira em todos os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) as audiências de custódia, procedimento que exige que presos em flagrante sejam levados a presença de um juiz em no máximo 24 horas, antes de serem encaminhados a cadeias ou centros de detenção provisória. No primeiro dia de vigência Americana teve uma audiência relativa a tráfico de entorpecentes. Não foi divulgado pelo TJSP (Tribunal de Justiça e São Paulo) um balanço do primeiro dia de operação nos outros municípios que formam a região.

De acordo com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a ideia deste tipo de audiência é que os juízes possam encontrar pessoalmente o suspeito e avaliar a necessidade real de encarceramento imediato ou estudar medidas cautelares alternativas, como apresentação periódica às autoridades durante a apuração do caso. Torturas e maus-tratos durante o flagrante também poderão ser constatados pelos magistrados. Com a implementação, nos dias úteis, a partir das 13 horas, os presos agora serão levados diretamente das delegacias para os fóruns e só depois disso para as prisões, caso seja necessário.

O juiz da Vara do Júri e Execuções Penais de Americana, Gerdinaldo Quichaba Costa, disse que já eram realizadas as avaliações sobre encarceramento antes, porém apenas com base nos relatos documentais. “Agora, o magistrado pode acompanhar o flagrante pessoalmente e decidir se aquela pessoa precisa ou não ficar presa, encontro que antes acontecia depois de dois ou três meses de prisão apenas”, pontuou. “Fica mais fácil para o juiz interpretar a situação do suspeito, ver se o crime é resultado da falta de alguma política pública que pode ser sanada ali mesmo, por exemplo”, pontuou.