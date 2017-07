DER publica edital para serviços de recuperação da rodovia SP-304

De acordo com o DER mais de 62 mil veículos trafegam por dia no trecho entre Americana e Artemis. “As melhorias na infraestrutura irão proporcionar melhor logística para o escoamento das produções de cana-de-açúcar, tecido, autopeças e usinas de álcool da região”, escreveu em nota o departamento.

O processo para definir a vencedora do certame pode durar até quatro meses. Após licitada, a obra que liga as cidades de Americana, Santa Barbara d’Oeste, Piracicaba e Artemis terá a duração de 18 meses e a previsão do departamento é que os trabalhos comecem ainda em outubro deste ano. Quase 53 quilômetros passarão por recuperação do pavimento asfáltico, corrigindo ondulações e deformidades, além da reforma da sinalização de solo, que precisará ser refeita. O detalhamento do projeto pode ser consultado no edital, disponível no site www.der.sp.gov.br. Foto: Arquivo / O Liberal

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) publicou nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Estado o edital de licitação para as obras de recuperação de dois trechos da Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. O serviço foi orçado em R$ 57,3 milhões e faz parte de um pacote de revitalização de 23 rodovias paulistas num total de R$ 361,7 milhões. A abertura de envelopes contendo as propostas de preço e documentação das empresas interessadas será realizada no dia 15 de agosto na capital paulista.

No total, o pacote anunciado pela gestão do governador Geraldo Alckimin (PSDB) deve alcançar 51 municípios e 5,3 milhões de habitantes. Ele esteve em Americana no dia 24 detalhando as obras de recuperação das estradas estaduais. “Vamos acompanhar todo o processo licitatório e a execução dos serviços. São milhares de usuários que transitam pela SP-304 diariamente, principalmente nesse trecho entre Americana e Piracicaba e são péssimas as condições do asfalto e de sinalização, com alto índice de acidentes”, disse o deputado estadual Chico Sardelli (PV).

“Recebemos pela manhã a informação do secretário de Logística e Transportes, Laurence Casagrande, que no próximo dia 15 de agosto será realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e a documentação das empresas interessadas. Essa excelente notícia demonstra que o processo está avançado para que as obras comecem o quanto antes”, afirmou o deputado estadual Cauê Macris (PSDB).