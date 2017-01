Departamento de Trânsito orienta sobre chuva

Enquanto está chovendo, as ruas ficam mais escorregadias, o que pode fazer com que os veículos percam a estabilidade, por isso a SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural), da Prefeitura de Sumaré, dá algumas dicas importantes para que os motoristas dirijam com segurança nestes dias chuvosos. Foto: Ar

Os primeiros 30 minutos de chuva são os mais perigosos, pois a poeira acumulada na rua, juntamente com os resíduos de óleos dos veículos, mais a água da chuva, deixam o asfalto escorregadio.

Em primeiro lugar, é importante desacelerar o carro e andar mais devagar quando começar a chover, já que a visibilidade é bem menor e a probabilidade de acontecer acidentes de trânsito é consideravelmente maior.

Aumente a distância do veículo da frente e acenda o farol baixo. Além de melhorar a visão, o motorista que vem logo atrás também poderá guiar melhor com as luzes vermelhas do carro da frente, evitando colisões.

Se estiver em movimento, nunca ligue o pisca alerta: ele só deve ser acionado quando o carro estiver parado.

Quando os vidros começarem a embaçar, utilize um pano limpo. Não é recomendado passar a mão, pois a gordura natural da pele só piora a situação. O ideal é deixar os vidros mais ou menos dois dedos abertos para criar uma circulação de ar. Ligar o ventilador interno ou o ar-condicionado são outras alternativas.

Se sentir que o veículo está “dançando” na pista, significa que os pneus estão perdendo a aderência e o carro ou moto pode aquaplanar, fazendo com que você perca o controle da direção. Diminua a velocidade, pois assim os pneus voltarão a tocar o solo.

Em caso de aquaplanagem total, deve-se segurar o volante firmemente e em linha reta, e não usar bruscamente os freios. Desacelere o veículo gradualmente, até os pneus voltarem a tocar o solo.

Faça manobras e curvas com menos velocidade do que faria em condições secas. É importante perceber onde está o fluxo e onde há água acumulada, e tentar se manter afastado.

Faça manobras e curvas com menos velocidade do que faria em condições secas. É importante perceber onde está o fluxo e onde há água acumulada, e tentar se manter afastado. Se estiver saindo de uma vaga de estacionamento na rua, preste bastante atenção e não se esqueça de acender os faróis e a seta, evitando colisões com quem estiver trafegando.

Em caso de inundação ou alagamento, não atravessar a área crítica, nem mesmo atrás de outro veículo. Bastam 30 centímetros de alagamento para que a água entre pelo escapamento do carro e o faça parar de funcionar. Em caso de emergência, atravessar áreas alagadas em baixa velocidade, mantendo o motor acelerado em 1ª marcha, e nunca trocá-la durante a travessia.

Em caso de insegurança em dirigir com chuva, é melhor procurar um local seguro para parar, como um posto de gasolina. Se não houver opção, pare no acostamento, ligue o pisca alerta e aguarde a situação melhorar.

Em situações de emergência e que ofereçam risco de morte, a principal orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros imediatamente, pelo telefone 193.