Dengue tem queda de 88% na RPT

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou uma queda de 88,4% no número de pessoas infectadas pela dengue este ano, na comparação com o ano passado. Foram 3.658 casos confirmados da doença entre janeiro e novembro de 2016, contra 31.675 ao longo dos 12 meses de 2015, segundo dados fornecidos pelas secretarias de Saúde dos cinco municípios – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré.

Para especialistas ouvidos pelo LIBERAL, a diminuição não significa um avanço, mas faz parte de um ciclo próprio de proliferação do mosquito aedes aegypti e, portanto, as ações de prevenção precisam se intensificar por conta do início da temporada de chuvas. Foto: Arquivo / O Liberal

Americana, entretanto, é a cidade da região com maior número de casos registrados: 1.695, ou seja, 46% do total. No ano passado, porém, mais de 7,4 mil pessoas contraíram dengue na cidade, número que representou 23% do total da região em 2015. Apesar da grande redução nos casos de dengue, este ano as cidades passaram a registrar as outras doenças transmitidas também pelo aedes aegypti.

Foram 60 casos de zika vírus, entre autóctones e importados, e 14 de febre chikungunya, todos originários de outros municípios, segundo as prefeituras. Em 2015, houve apenas um caso de zika, que foi registrado em Sumaré. O município, inclusive, respondia por quase a metade nos casos de dengue de 2015.

Epidemia em 2015 pode ser a explicação

Especialistas ouvidos pelo LIBERAL apontam fatores diversos que explicam essa redução drástica no número de casos de dengue entre 2015 e 2016. O armazenamento de água no verão 2014/2015 por conta da crise hídrica, por exemplo, pode ter influenciado na epidemia registrada no ano passado, já que reservatórios sem proteção se tornaram criadouros para o mosquito.

Para a professora de ecologia da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), Silvia Regina Gobbo, a identificação de outras doenças transmitidas pelo mosquito contribuíram para que a população se atentasse mais a medidas de prevenção.

“Principalmente por conta dos casos de microcefalia, que foram assustadores e se tornaram um divisor de águas, porque é uma situação para a vida toda”, afirmou. Já a infectologista Artemis Kilaris não acredita que a população esteja mais sensibilizada por conta dos casos de zika e chikungunya.

“A dengue sempre nos surpreende, a cada ano temos observado oscilações no número de casos e nas manifestações clínicas que se diferem em termos de gravidade. Se raciocinarmos, baseados na quantidade de chuvas e falta de campanhas de conscientização das pessoas, deveremos estar preparados para um aumento no número de casos em 2017”, alertou Artemis.