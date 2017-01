Defesa Civil avalia prédios atingidos por incêndio

Foto: Luciano Claudino - Código19 - Estadão Conteúdo

A Defesa Civil iniciou nesta sexta-feira, 27, uma avaliação dos danos causados às estruturas dos prédios pelo incêndio que atingiu sete imóveis na região central de Campinas, interior de São Paulo.

O fogo, que se iniciou por volta de meio dia de quinta-feira, 26, teve os últimos focos apagados somente na manhã desta sexta, após 20 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram todo o quarteirão entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua Saldanha Marinho.

O prédio da loja de autopeças ‘Doidão’, onde as chamas se iniciaram, foi condenado pela Defesa Civil e demolido pela prefeitura de Campinas. Técnicos da Defesa Civil já fizeram uma avaliação preliminar dos outros seis prédios, mas um levantamento mais completo será realizado na segunda-feira, após a conclusão dos trabalhos da perícia policial.

A Polícia Civil iniciou a investigação das causas do incêndio e os peritos do Instituto de Criminalística (IC) já estiveram no local, mas o laudo ainda não ficou pronto. O incêndio não causou vítimas, mas foi o maior dos últimos 30 anos, em Campinas. Em 1986, na véspera do Natal, um grande incêndio destruiu o supermercado Eldorado, um dos principais centros de compras da cidade na época. Duas pessoas morreram.