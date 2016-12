Crise prejudica comércio de fogos, e cores devem perder espaço no céu

Depois de forçar os brasileiros a gastar menos na ceia de Natal e a buscar alternativas de decoração natalina mais simples e baratas, a crise econômica tem afetado, agora, o comércio de fogos de artifício para a virada do ano. Na RPT (Região do Polo Têxtil), comerciantes perceberam vendas fracas e uma mudança no comportamento dos fãs da pirotecnia, que estão comprando produtos mais simples e baratos em vez de grandes caixas de fogos coloridos. Desta maneira, segundo os comerciantes do ramo, o Réveillon deve ter mais barulho do que luzes no céu.

De acordo com o comerciante Carlos Morelli, 2015 já foi um ano complicado para o ramo e isso tem se repetido agora também. Ele relatou que comprou metade do estoque que compraria normalmente, tudo para evitar prejuízo. “Está devagar, mas vamos ver se nessa semana vende. No Natal vende pouco, mas não foi igual aos outros anos. Os clientes estão vendo os (fogos) mais em conta. Aqueles fogos de cor, que duram 4 ou 5 minutos, não estão saindo. O pessoal está optando pelo mais simples, mais baratos”.

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

TENDÊNCIA. Há 19 anos no ramo, Morelli relatou que 2015 foi o pior ano para o setor, tendência que deve se repetir em 2016. O comerciante disse que as vendas diminuíram também entre as empresas, que costumavam comprar fogos “grandes e caros” para as festas de fim de ano. Atualmente, os clientes são pessoas físicas, de acordo com Morelli.

Em uma distribuidora em Sumaré também consultada pela reportagem, a situação de poucas vendas se repete, de acordo com o comerciante Juarez de Oliveira. Ele disse ao LIBERAL que o movimento está “devagar”, mas que acredita que no dia 31, será maior.

“Todo mundo deixa para a última hora”, afirmou, esperançoso. Segundo ele, o fato do feriado cair no domingo também foi prejudicial para as vendas no Natal. “As pessoas estavam trabalhando até a sexta-feira, não tiveram tempo de comprar”, afirmou.

Ele segue a linha do colega de Americana e acredita que os clientes podem acabar optando por rojões mais simples, deixando os produtos que garantem um céu bem mais colorido de lado. Mesmo esperançoso, Oliveira se considera realista e acredita que as vendas não serão boas. “Como a economia nossa está de ponta cabeça, no nosso ramo não está diferente. A gente tem que ser realista. Como que a pessoa vai comprar foguete se não tem dinheiro para pagar conta?”, afirmou.

Instituições apelam a não utilização

A Associação de Proteção aos Animais de Nova Odessa e a Comunidade Geriátrica colocaram uma faixa na entrada do bairro Campo Belo – onde ficam as sedes das instituições – fazendo um apelo para que as comemorações do Réveillon não tenham fogos de artifício. O principal problema é que os barulhos perturbam e causam problemas tanto para idosos quanto para os animais da região.

Segundo relatos da direção da comunidade geriátrica, os idosos no ano passado tiveram uma série de problemas em função do barulho de fogos na hora da virada do ano. “Eu tive que vir aqui porque havia idosos passando mal, com pressão alta. Um deles teve de ir para o hospital por causa do barulho”, disse Maria do Socorro, administradora da instituição.

Ela disse que vem prevenindo os idosos que vivem na comunidade, mas que alguns deles já não tem lucidez ou consciência para entender que se trata de fogos e acabam se assustando. “Tem gente aqui com Mal de Alzheimer, que já tem dificuldades para dormir e não consegue compreender”, explicou. Como o bairro e o entorno do local tem uma série de chácaras, o barulho no período do ano novo é alto e os fogos costumam durar toda a madrugada.

No caso dos canis da associação animal, vizinha à comunidade, os fogos já causaram estragos maiores. “Teve um ano em que os cachorros começaram a tentar pular do canil em que estavam e um deles caiu no canil do Pitt Bull que estava aqui e ele matou o cachorro. Todos os anos é assim, os cachorros se machucam tentando pular a cerca, brigam, ficam jogados no chão. É terrível”, disse Joceli Maleniez, tesoureira da associação.

Joceli explicou que os animais ficam com alto nível de stress com os barulhos de fogos de artifício. Ela disse que sofrem também os pássaros. “Muito filhote morre ou se machuca ao ouvir os barulhos”, afirmou. Ela disse que tenta ainda viabilizar leis que impeçam os fogos de artifício em Nova Odessa em definitivo, que mantenham a forma de comemoração à distância dos animais. Por Thomaz fernandes