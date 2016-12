Criminosos tentam explodir cofres de três postos de combustíveis

Criminosos tentaram explodir os cofres de três postos de combustíveis em Americana e Nova Odessa, entre à noite de sábado e madrugada desta segunda-feira. Policiais militares suspeitam que as ações tenham sido coordenadas pelos mesmos bandidos. Ninguém foi preso.

A primeira tentativa ocorreu na noite do dia 24, em Americana. Os criminosos arrombaram uma porta de vidro em um posto na Avenida Europa, no bairro Jardim Guanabara, colocaram os explosivos, mas os detonadores falharam. O crime foi descoberto na manhã de domingo, quando funcionários chegaram para trabalhar. A equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) resgatou e detonou os artefatos.

Por volta das 21h40 de domingo, três bandidos tentaram explodir o cofre de um posto localizado na Avenida Abdo Najar, no bairro Cidade Jardim, também em Americana. Funcionários estavam fechando o estabelecimento, quando um veículo Citroen Aircross se aproximou. Três homens estavam dentro do carro, porém, apenas dois deles desceram e, armados com pistolas, anunciaram o roubo. Foto: Dener Chimeli/O Liberal

As vítimas foram rendidas e levadas para o lava-jato. Após algum tempo, os funcionários ouviram gritarias e uma explosão. Em seguida, os assaltantes entraram no automóvel e fugiram.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos tentaram explodir o cofre do posto, mas não conseguiram. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Em Nova Odessa, criminosos tentaram pela segunda vez em menos de um mês, explodir o cofre de um posto de combustível na Avenida Antônio Rodrigues Azenha, na madrugada desta segunda-feira. O compartimento fica do lado de fora do estabelecimento, anexo as bombas de combustíveis. As câmeras de segurança registraram a ação.

Dois homens de toucas em uma moto, chegaram no posto por volta da 00h21, renderam o vigia e foram direto ao cofre, onde colocaram dinamite. A explosão foi forte, mas não suficiente para abrir o compartimento, onde estava guardado o dinheiro. A tentativa, porém, destruiu parte do teto do estabelecimento.

Policiais militares ouviram o barulho da explosão e chegaram a perseguir os criminosos, mas não conseguiram detê-los. As imagens da ação já foram cedidas para a Polícia Civil.

Histórico. Na madrugada do dia 5 de dezembro, o mesmo posto foi alvo de criminosos. Três homens encapuzados tentaram por duas vezes explodir o cofre. Pelas imagens das câmeras de segurança, funcionários disseram que o trio colocou o artefato próximo do compartimento e o acendeu, mas o pavio teria falhado. Os bandidos fizeram nova tentativa, sem sucesso. Eles deixaram o local com os explosivos.