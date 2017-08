Cresce número de áreas contaminadas na região

O número de áreas contaminadas por metais e solventes na RPT (Região do Polo Têxtil) cresceu de 76 para 84. O balanço é feito anualmente pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e mostra que a maior parte destes terrenos, em torno de 70%, são postos de gasolina.

Foto: Arquivo / O Liberal

O novo balanço mostra que Americana passou a ter 27 áreas que estão sendo acompanhadas por contaminação, em relação aos 25 contabilizadas até 2015. Em Hortolândia, o número passou de 13 para 14.

Em Nova Odessa, a quantidade de terrenos afetados é atualmente de cinco, sendo que em 2015 eram três. No ano retrasado Santa Bárbara d’Oeste tinha 14 e Sumaré 21. Agora são 14 e 22, respectivamente. As áreas recebem um plano de contenção dos contaminantes e ações de recuperação das áreas afetadas.

O destaque negativo na região é o aterro do bairro Taquara Branca, que hoje pertence à Prefeitura de Hortolândia, mas que foi área de descarte de diversas empresas nos anos 80 e 90. O aterro atualmente está isolado, com solo e água contaminados até mesmo nos entornos, por metais e solventes.

Apesar do crescimento no número, isso já era esperada pelo órgão. Em abril, a Cetesb comentou em nota que a nova publicação prevista para o segundo semestre deveria conter mais áreas contaminadas uma vez que órgão passou a exigir a implementação do monitoramento de água e solo para todas empresas que fazem descartes de resíduos diretamente no solo, bem como aquelas que lidam com solventes halogenados, chumbo e mercúrio.

Licenciamento

Na mesma época, o Recap (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região) alegou em reportagem que a fatia representada pelo setor é grande, por conta da exigência até então exclusiva que a Cetesb fazia aos postos com relação ao licenciamento ambiental.

Ao LIBERAL, o responsável técnico pelo setor ambiental do Recap, Marcelo Iaralham Caricol, disse que as contaminações correspondem à década de 1970, quando não havia a tecnologia atual para evitar o derrame de combustíveis.

“Muita coisa mudou desde então. O Recap tem ajudado neste processo acompanhando exaustivamente as orientações da Cetesb e repassado as orientações a classe”, defendeu o engenheiro ambiental.