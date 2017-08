Cresce 168% o número de deficientes em salas comuns

Richard Oliveira da Silva, de 9 anos, acha que a “parte mais legal” da escola é aula de educação física. Ele diz que adora brincar de pega-pega, mas se precisasse escolher uma matéria “de sala”, ficaria com a matemática. O motivo, conta uma de suas professoras, é que as exatas são mais concretas para o menino que possui deficiência intelectual. Os blocos dourados são muito mais compreensíveis do que o cinza do lápis no papel. Para os colegas de classe, Richard é só um amigo que às vezes precisa de ajuda para lembrar de um conteúdo ou outro. No intervalo, ele se mistura à multidão de crianças gritando, correndo e comendo. Além dele, outros 60 alunos da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no Jardim da Paz, em Americana, também precisam de uma “mãozinha” para pegar o lanche, ir ao banheiro ou simplesmente se esticar.

Eles fazem parte de uma legião de crianças com deficiência que estão cada vez mais ocupando cadeiras nas salas de aula comum. Um balanço feito pelo MEC (Ministério da Educação) a pedido do LIBERAL mostrou que em um período de 12 anos cresceu 168% o número de crianças e adolescentes com deficiência que frequentam estas salas tanto na rede pública quanto privada na RPT (Região do Polo Têxtil). No ano passado a região tinha 3.358 estudantes nesta situação, quando em 2005 o número era de apenas 1.253. No país, o avanço deste índice neste mesmo período foi de 550%.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na escola de Richard, o segredo, conta o diretor é tratar o assunto com naturalidade. Denilson Faria de Souza, que conduz a unidade há 22 anos, diz que não é necessário falar em bullying com as crianças. “Eu acho que o acolhimento que fazemos dos alunos e dos pais é tão grande que isso já está enraizado na cultura da escola. Se fazemos uma coreografia de festa junina, por exemplo, há a participação dos cadeirantes. Eu até hoje me emociono e surpreendo quando vejo na hora do intervalo as próprias crianças pegando cada um em uma roda da cadeira para erguer o Miguel pra ele pegar o lanche sozinho”, contou.