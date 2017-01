Cptec alerta para temporais na região de Campinas

O Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) alertou sobre o risco de temporais na região de Campinas entre esta quarta (18) e esta quinta-feira (19). Um fenômeno chamado zona de convergência de umidade vai favorecer fortes precipitações, descargas elétricas e ventos fortes.

A possibilidade de chuvas fortes locais e generalizadas, bem como de temporais, constam no boletim meteorológico do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Meteorologista do Cptec/Inpe, Diogo Arsego explicou que vai ocorrer a chamada zona de convergência de umidade aliada ao escoamento de ar quente e úmido vindo da região amazônica, alimentando as áreas de instabilidade e favorecendo as precipitações intensas e constantes nos próximos dias. Foto:

“Temos uma condição para temporais nos próximos dias no Estado de São Paulo, e para a região de Campinas a condição é mais elevada. Pode acontecer de alguns municípios vizinhos não serem atingidos por chuva, ou apenas uma chuva mais fraca”, apontou o meteorologista.

Em função da intensa nebulosidade, o sol deve aparecer pouco, derrubado as temperaturas máximas. Enquanto que na semana passada os termômetros chegavam a até 32° e 33°, esta semana não devem passar de 26° a 28°.

O boletim do Cepagri indicou que, a partir de sexta-feira (20), a nebulosidade e as possibilidades de chuvas generalizadas serão reduzidas. Arsego afirmou que isso deve ocorrer porque a zona de convergência vai se deslocar para o norte do Estado, atingindo também Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

No final de semana, devem voltar a ocorrer as chamada “chuvas de verão”, caracterizadas por pancadas rápidas nos fins de tarde.

Raios

A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) lançou um alerta sobre a possibilidade de instabilidades no fornecimento de energia elétrica caso a previsão de temporais se concretize.

“Em casos de aumento do número maior de ocorrências, a CPFL Paulista dispõe de um plano de operação emergencial que prevê a localização das equipes em locais estratégicos e o aumento do número de equipes para restabelecer o serviço o mais breve possível”, trouxe o comunicado da concessionária.