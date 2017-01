Costureira é assaltada por motociclista e fica sem a bolsa

Uma costureira de 52 anos foi assaltada na madrugada desta sexta-feira (6), em Nova Odessa, e ficou sem os documentos pessoais, o cartão de vale transporte no valor de R$ 300, um aparelho celular, um óculos de sol e R$ 30. O crime aconteceu na Rua Guadalajara, no Jardim São Jorge.

A vítima disse que seguia a pé, por volta das 3 horas, quando foi abordada por um homem em uma moto preta. O suspeito, mediante ameaça de força física, pegou sua bolsa e fugiu. O caso foi registrado na delegacia do município e será investigado pela Polícia Civil. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em Santa Bárbara d’Oeste, a motorista A.P.E.A., de 26 anos, teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) furtada de dentro do veículo, um micro-ônibus, enquanto visitava uma cachoeira no bairro rural Santo Antônio do Sapezeiro, na tarde desta quinta-feira.

No final do ano passado, cinco pessoas foram furtadas no mesmo local. As vítimas deixaram objetos pessoais no carro e quando retornaram, encontraram os veículos abertos. Os ladrões levaram documentos, celulares e GPS. Ninguém foi preso.