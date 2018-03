Copa já aquece a venda de televisores

Como a maioria dos torcedores não vai poder viajar até a Rússia para assistir aos jogos da Copa do Mundo, o jeito é investir na compra de televisões com altíssima definição para aproveitar esse que é um dos momentos mais esperados do esporte mundial. A tendência foi apontada pelo varejo, que já sente as vendas crescerem mesmo faltando mais de 80 dias para a competição.

Lojas do ramo preveem um aumento ainda maior em abril e maio, podendo chegar a 50% acima dos resultados do mesmo período de 2014 – ano em que houve a última Copa, realizada no Brasil.

Promotora comercial da Havan de Santa Bárbara, Edinéia Mercês disse que até agora as vendas de televisões aumentaram quase 20% em relação ao mesmo período de 2014, quando houve a última Copa do Mundo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A expectativa é que chegue a até 50% a mais nos próximos meses. Na Copa anterior, tínhamos um número menor de modelos e os preços eram mais altos. As televisões que mais estão saindo são aquelas de 40 a 55 polegadas”, explica.

Já Paulo Fernandes, diretor regional para o interior da Via Varejo, administradora das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, disse que a grande aposta está nos modelos “grandes”, ou seja, acima de 60 polegadas. Ele contou que hoje, a maior procura é por modelos smart – aqueles que já contam com a possibilidade de acessar a internet pelo monitor.

Pouca diferença

Esse é justamente o critério de escolha para o aposentado Itamar de Sousa. Ele está pesquisando preços antes de comprar uma televisão que será instalada no quarto de sua casa, e não abre mão de que seja um modelo smart. “Eu prefiro, porque assim eu já consigo assistir também coisas na Internet e a diferença de preço para as (televisões) que não são smart é muito pouca”, conclui.

Segundo os lojistas, os clientes não querem apenas telas grandes. A palavra da vez é a alta definição e qualidade da imagem. Para isso, os consumidores/torcedores têm dado preferência aos modelos 4 k, em altíssima definição, além de telas curvas. Segundo Fernandes, a administradora acredita que o ticket médio dos produtos deve aumentar. Para facilitar o acesso, as apostas são os crediários e os cartões próprios das lojas.

Analógico

Edinéia sente que a busca por mais conforto vem ganhando espaço e influenciando as compras por televisões melhores e que já venha com o receptor do sinal digital embutido, tudo por conta do fim do sinal analógico. “Temos a sazonalidade da Copa, que já esquenta a demanda por televisores, casado este ano com a troca de sinal analógico. A participação dessa categoria de produtos dentro do todo das vendas aumentou e a tendência é que cresça entre abril e maio”, disse.