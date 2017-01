Contra furto, SSP lança registro de bicicleta

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), lançou nesta semana uma área específica em seu portal online para o registro de bicicletas. Os ciclistas agora podem incluir em um cadastro estadual o número de série da bicicleta, semelhante ao chassi dos automóveis, e dessa forma facilitar a identificação em caso de roubo ou furto.

Segundo a pasta, o novo serviço também ajudará compradores a identificar a origem e procedência das bicicletas negociadas particularmente.

LEIA TAMBÉM: Gastos com segurança caem 9,6% na União

Desde setembro, os policiais do estado são obrigados a registrar o número de série das bicicletas alvo de crime, nos boletins de ocorrência. Estes registros, sincronizados com o portal da SSP na internet, ajudarão a manter o cadastro atualizado. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A inclusão do número nos boletins de ocorrência e a criação do cadastro estadual surgiram após reunião do secretário da pasta, Mágino Alves Barbosa Filho, com um grupo de autoridades e ciclistas, que desejavam ter um meio de localizar as bicicletas recuperadas.

O número de série geralmente fica localizado na parte inferior do quadro da bicicleta, próximo aos pedais. Em alguns modelos o número é estampado utilizando uma espécie de adesivo de alta aderência e em outros aparece em baixo-relevo gravado no próprio metal.

LEIA TAMBÉM: Em um ano, roubos aumentam 64% em Americana

O número também pode ser encontrado na nota fiscal do produto. Usando esta informação para consultar bicicletas no site oficial da SSP, caso haja boletim de ocorrência, a página dará uma das situações: “impedida”, para bicicletas cadastradas como furtadas, roubadas ou extraviadas; ou “apreendida”, para os casos em que a polícia tenha localizado a bike.

Funcionando desde 2014 com um banco de dados semelhante, o site particular Bike Registrada já disponibiliza este mesmo registro gratuitamente. Os dados levantados por esta instituição mostram que nos últimos anos 88 alertas de furto e roubo de bicicletas cadastradas foram emitidos na RPT (Região do Polo Têxtil).

Com ajuda do site, cerca de 36% delas conseguiram ser recuperadas. A maior quantidade de alertas partiu justamente de Americana, com 28 avisos nos três anos. No total a região conta com 838 bicicletas registradas.

Desconfiado da eficácia destes registros, o fotógrafo Gabriel Savio Novais, de 38 anos, lembra do roubo de sua bicicleta em julho do ano passado. Ele foi abordado por dois jovens armados enquanto pedalava com um colega na Estrada Velha para Limeira.

“Não me preocupava em registrar ela porque a bicicleta era antiga, estava comigo há 20 anos. Não imaginei que roubariam. A minha indignação é maior porque outros quatro roubos aconteceram no mesmo lugar, no mesmo mês. A polícia encontrou estes ‘caras’, fizemos a identificação, mas não foi encontrado nossas bicicletas e por isso foram liberados”, lamentou o fotógrafo.