Contra fraudes, Ministério da Saúde altera critérios da Farmácia Popular

Diante do grande volume de fraudes em 2016 na distribuição de remédios no programa Farmácia Popular, do governo federal, o Ministério da Saúde implantou algumas mudanças nos critérios de distribuição de remédios.

O objetivo é garantir o tratamento a quem realmente necessita, segundo a pasta, e evitar gastos desnecessários com medicamentos. As medidas foram anunciadas nesta quinta-feira, mas as orientações ainda não chegaram às unidades da Farmácia Popular e nem nas farmácias particulares credenciadas na RPT (Região do Polo Têxtil).

Na região, há cinco farmácias populares em funcionamento, sendo duas em Hortolândia, duas em Sumaré e uma em Santa Bárbara d’Oeste. Já as farmácias particulares cadastradas no programa estão presentes nas cinco cidades da RPT, sendo 188 ao todo. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com informações do Ministério da Saúde, com as mudanças, passam a valer os critérios de validação do status do CNPJ das farmácias credenciadas junto à base da Receita Federal e validação das informações com base no cartão nacional de saúde e critérios de idade para venda de medicamentos por patologias.

Já os pacientes que estiverem fora da faixa etária estabelecida poderão requerer a inclusão do CPF no sistema pela Ouvidoria Geral do SUS pelo telefone 136 opção 8 ou pelo e-mail analise.fpopular@saude.gov.br.

A partir dos dados do Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do SUS), o Ministério da Saúde realizou uma força-tarefa que identificou irregularidades recorrentes em relação a doenças de incidência raras em determinadas faixas etárias.

Das auditorias realizadas em 2016, cerca de 40% tiveram relação com o programa e em apenas uma farmácia não foram detectados irregularidades. Os processos indicaram devolução de quase R$ 60 milhões aos cofres públicos devido à dispensações impróprias de medicamentos. O Ministério da Saúde não informou as cidades e unidades onde as auditorias foram feitas, sob a alegação de preservar o sigilo dos estabelecimentos.