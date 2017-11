Conta atrasa e causa revolta contra Correios

A entrega de correspondências na região vem ficando cada vez mais precária. Contas que nunca chegam ou, quando são entregues, já estão vencidas são a regra na RPT (Região do Polo Têxtil). Enquanto o sindicato que representa a categoria fala em falta de funcionários, os Correios alegam que se trata de problema pontual provocado pela sobrecarga de postais. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O aposentado Luiz Rubinato recebeu nesta sexta-feira duas contas – uma vencida no dia 8 e outra no dia 10 de novembro. Uma delas o morador da Praia Azul precisou pagar com multa. “A maioria das contas chegam todas atrasadas. Essa não foi a primeira vez que pago multa, não são valores altos porque as contas não são caras”, disse.

A funcionária pública estadual Magali Pinho, também moradora da Praia Azul, estima ter pagado mais de R$ 50 no acumulado dos últimos meses em função dos atrasos na entrega. “Já teve casos de a conta chegar um mês depois do vencimento”, reclamou. Para evitar pagar as despesas com juros e multas, a orientação é buscar a impressão da segunda via no site do distribuidor ou entrar em contato com a empresa pedindo o envio por e-mail.