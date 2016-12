Consumidores buscam promoções para ceia do ano novo

Foto: João Carlos Nascimento

O movimento nos supermercados começou a se intensificar nesta quinta-feira para as compras da ceia de Ano Novo. Os consumidores estão atentos, principalmente, a promoções, pesquisando em vários estabelecimentos os melhores preços. Itens como carne de porco e frango, por exemplo, devem marcar presença no jantar do dia 31 e no almoço do primeiro dia de 2017.

O economista Ivan Cabral Fellipe e seu amigo, o engenheiro agrícola Fernando Henrique Lopes Rodrigues estão correndo durante toda a semana para supermercados. Eles estão organizando a comemoração em uma chácara, e para baratear os custos, estão pesquisando em diversos estabelecimentos e optando pelo mais vantajoso. “Percebi que em comparação ano passado, a bebida subiu pela inflação muito alta, mas encontramos algumas promoções. Estamos preferindo gastar uma gasolina a mais e pesquisar, o preço dos produtos estão variando. Fomos no atacado e carnes estão mais em conta, picanha, frango temperado e pacotes de linguiça dá para comprar mais barato”, aconselha Fellipe.

Quem também está de olho nos preços antes de decidir o que vai levar para casa é o comerciante Carlos Felicio. “Na crise de hoje, tem que procurar promoção. A carne de porco está um preço legal, e o frango também, já comprei para o churrasco do Ano Novo. Busco sempre o melhor preço”, definiu.

A professora Márcia Belline passa a Virada de Ano em uma ceia com familiares. Ela contou que o jantar será mais simples este ano, mas que não deixarão de comemorar. “O mais caro a gente deixa para a ceia do ano que vem ou então nem compra, dependendo da situação até lá”. Márcia aprecia muito frutas, e notou que os preços estão atrativos. “Abaixou bastante o preço, principalmente as típicas, pêssego, ameixa e o abacaxi. A gente pôde comprar”.

Na casa da representante comercial Elza Ignacio a estratégia para garantir uma ceia farta e controlar os gastos foi ampliar os convites. “Agora a gente junta mais pessoas, aí tem mais variedade”, contou.