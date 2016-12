Consumidor comprou à vista e fugiu das parcelas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

As associações comerciais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste concluíram os balanços das vendas de Natal nesta terça-feira. De acordo com o presidente da entidade americanense, Dimas Zulian, chamou atenção o crescimento das vendas em dinheiro e no cartão de débito, modalidade que antes era dominada pela opção de crédito e parcelamento. “Ainda não temos dados oficiais porque as operadoras de cartões fecham os balanços no fim do mês, mas foi nítida a preferência dos consumidores em evitar dívidas, não só no Centro como também nos estabelecimentos dos bairros”, relatou. O presidente também informou que o valor médio de cada compra ficou que geralmente era de R$ 100 caiu para R$ 80. “Sentimos que os consumidores foram pé no chão e escolheram itens de menor valor. Isto de certa forma era esperado pelos comerciantes pelo momento que estamos vivendo”, declarou.

Em Americana outra estimativa feita pela Acia (Associação Comercial e Industrial) foi sobre a redução no montante de vendas. “Caiu uns 2%. Tínhamos a esperança de crescer 2% ou empatar com o ano passado. Era esperado que a economia estivesse dando sinais de recuperação, mas algumas escolhas feitas pela atual equipe econômica no governo federal não estão privilegiando isto. Acredito que em 2017 veremos esta lenta recuperação”, criticou Zulian. “Agora sobre a queda na cidade isso é um impacto razoável e que conseguiremos absorver”, garantiu.

Em Santa Bárbara d’Oeste, por outro lado, o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial), Roberto Bonamin, diz que as vendas permaneceram no mesmo patamar de 2015. “Tivemos um início de mês tímido, com o horário estendido, mas nesta última semana a recuperação foi boa e conseguimos empatar com o ano passado. Superou nossas expectativas e atribuo isso a oferta de promoções e sorteios, com a participação de 150 lojas”, explicou. Para Bonamin, a última semana do ano deve trazer mais lucros ao comércio. “Temos muitos lojistas confiantes nas vendas para o réveillon”, finalizou.

Contatadas pela reportagem do Grupo Liberal, as outras três associações comerciais da RPT (Região do Polo Têxtil) ainda não haviam concluídos seus balanços. Hortolândia, no entanto, adiantou que as grandes redes tiveram crescimentos de 10% com relação ao ano passado. Já os lojistas de menor porte registraram quedas nas vendas, que ainda não puderam ser mensuradas.