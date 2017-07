Consimares vai recolher eletroeletrônicos

O Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos) vai realizar quatro mutirões para recolher aparelhos eletroeletrônicos na RPT (Região do Polo Têxtil). A medida foi adotada em função da proximidade do fim do sinal analógico e do risco de descarte irregular das televisões do tipo “tubo”, já que elas precisarão de um conversor digital para poderem funcionar a partir de 29 de novembro. Segundo o Consórcio, a população não sabe onde fazer o descarte correto desse tipo de resíduo, e os mutirões serão uma oportunidade para recolhê-los e também para orientação das pessoas.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Serão recebidos aparelhos como televisões, geladeiras, fogões, lavadoras de roupas, condicionadores de ar, monitores, DVD, VHS, câmeras, batedeiras, liquidificadores, forno elétrico, furadeira, computadores, notebooks, impressoras e celulares. O consórcio alertou que lâmpadas não fazem parte dos resíduos recolhidos nesta ação.

O primeiro município a receber o mutirão será Nova Odessa – a ação está marcada para o dia 19 de agosto, em frente à prefeitura. Sumaré receberá o mutirão no dia 16 de setembro. O Consimares realiza a ação no dia 21 de outubro em Santa Bárbara d’Oeste e no dia 25 de novembro em Hortolândia. O mutirão deve passar ainda por outras três cidades que fazem parte do Consórcio – Monte Mor, Capivari e também Elias Fausto.

“A preocupação é com eletroeletrônicos em geral, mas há o risco de grande descarte de televisores nos próximos meses com o final do sinal analógico. A população não sabe que os próprios comércios e fabricantes têm que realizar a logística reversa, destinando corretamente eletroeletrônicos. Temos observado muito descarte desse tipo de resíduo em Ecopontos, o que não é indicado mas acaba-se deixando para evitar que fiquem em terrenos”, disse o superintendente do Consimares e engenheiro agrônomo, Valdemir A. Ravagnani.

O descarte inadequado de aparelhos eletrônicos prejudica o meio ambiente, já que os resíduos contêm substâncias tóxicas como chumbo, cádmio e mercúrio.