Conselho de transição assume Consórcio PCJ

O Conselho de transição do Consórcio PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) assumiu a coordenação da entidade nesta segunda-feira. Composto por representantes de empresas associadas, o Conselho será responsável por coordenar a entidade no período de transição entre os mandatos dos prefeitos associados, em função das eleições municipais. Foto: Divulgação / PCJ

O grupo deve gerenciar a entidade até 31 de março de 2017, quando assumirão os prefeitos que forem eleitos na votação do Consórcio PCJ.

No primeiro trimestre deste ano, a presidência do Consórcio será exercida por Fernando Humphreys, diretor da empresa Águas do Mirante, tendo como vice-presidentes a Odebrecht Ambiental e a Sabesp. Como conselheiros foram nomeados os representantes das empresas Arcelor Mittal e Rhodia.

Além de conduzir o Consórcio PCJ, o Conselho de Transição vai convocar e organizar as eleições da nova diretoria para o biênio 2017/2018, que assumirá a entidade a partir de 1º de abril de 2017.

O presidente deve convocar nos próximos dias uma reunião do Conselho para sua apresentação formal e início das discussões sobre o processo eleitoral da diretoria da entidade.