Confira atividades para as crianças durante o recesso escolar

No dias 20 e 21 de julho, o Parque Ecológico “Engenheiro Cid Almeida Franco” promove a atividade “Venha Ser Criança no Zoo”, para crianças de 5 a 10 anos, das 10h às 11h e das 14h às 15h. O objetivo da atividade é conscientizar as crianças sobre seus direitos, como igualdade, saúde, proteção, educação, segurança, habitação, alimentação, brincar, entre outros; e educá-los sobre eles, para que possam também ser agentes ativos na denúncia de abusos. Para participar não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local e horário definidos.

Julho chegou e, com ele, vêm também as férias escolares. Confira atividades e programações voltadas às crianças e adolescentes que serão realizadas no decorrer do mês nas cidades da região.

Foto: Arquivo / O Liberal

No dia 22 de julho, o Parque realiza o “Piquenique da Fada Tininha no Zoo”, com contação de histórias das 10h às 11h e um piquenique das 11h às 12h. Nesse caso também não é necessária inscrição prévia e não há limite de idade. O Zoo Americana – Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – fica na avenida Brasil, 2525, no Jardim Ipiranga. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-7503.

Colônia de Férias na Alec

A Alec (Associação Livres em Cristo) realiza uma colônia de férias gratuita entre os dias 10 a 14 e nos três primeiros sábados do mês. A instituição, localizada no Parque da Liberdade, em Americana, oferece oficinas gratuitas a crianças e adolescentes. O endereço é Rua Serra da Bocaina, 48. Foto: Divulgação

Na programação da colônia de férias está prevista a recreação com brinquedos e jogos, sessões de filmes, teatro, artesanato, pintura facial, circuito de trânsito, piquenique e gincana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3465-3218.

Santa Bárbara d’Oeste

Em Santa Bárbara d’Oeste, o recesso escolar conta com a programação do projeto “Férias nas Bibliotecas”. A Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), Biblioteca “Neide Crócomo” – CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) e Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” estarão com programação diversificada com contação de histórias, espetáculos, bingo literário, brincadeiras e artesanato. Toda a programação é gratuita e não é preciso fazer inscrições. Foto: Imprensa/Divulgação

A ação busca trazer as crianças para as bibliotecas, aumentando o seu contato com os livros e tornando-as frequentadoras dos espaços mais próximos das suas casas. A programação completa, que segue até 28 de julho, está disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia promove uma programação especial neste mês de julho com atividades gratuitas dedicadas às crianças e adolescentes do município. Ao longo do mês, o Projeto Férias terá programação musical, aulas experimentais esportivas e teatro, além de uma visita monitorada ao Centro de Memórias “Professor Leovigildo Duarte Junior”. Foto: Imprensa/Divulgação

Além de promover entretenimento, as atividades propostas para este recesso aproximam crianças e jovens das oficinas que serão oferecidas pela Prefeitura neste semestre, despertando interesse por artes e esportes. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Hortolândia.

Campinas

Parque Dom Pedro Shopping

A atração do Parque Dom Pedro Shopping é o Mel Labirinto, que promete uma experiência lúdica, combinando circuito e jogos interativos, com visitação entre os dias 7 e 25 de julho.

O interior do Mel Labirinto lembra uma colmeia de abelhas com caminhos repletos de obstáculos como túneis de passagens e enormes bolas de pólen, além da sala de espelhos onde a criança vê seu reflexo multiplicado, criando um efeito mágico. Durante o trajeto do Labirinto, os participantes serão desafiados em dois jogos interativos.

A atração, instalada na Praça de Eventos da Alameda Parque D. Pedro, é voltada principalmente para faixa etária de 5 a 12 anos, mas possui área especial para bebês e crianças até 4 anos. Pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta, das 14h às 20h; sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h.

Campinas Shopping

O Campinas Shopping oferece como atração gratuita um espaço dedicado ao filme Carros 3, animação da Disney/Pixar. Recomendado para crianças com idade entre 4 e 12 anos, o espaço reunirá circuito de atividades com ambiente voltado para o universo das corridas e do cotidiano dos carros, e pode ser conferido até o dia 5 de agosto. Foto: Imprensa/Divulgação

Para as crianças se sentirem dentro do filme, os pais ainda poderão baixar o aplicativo DisneyScan em seus smartphones. Ao tirar foto junto ao backdrop da atração, McQueen e Cruz Ramirez, sua treinadora, aparecerão nas imagens por meio de realidade aumentada.