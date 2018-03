Conciliações ‘engordam’ valores de indenizações trabalhistas

O valor médio pago em indenizações trabalhistas na RPT (Região do Polo Têxtil) em 2017 ficou na casa dos R$ 12,6 mil, conforme informações do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região, que recebe os processos dos cinco municípios. A média subiu 46,5%, já que em 2016 era de R$ 8,6 mil.

De acordo com advogados trabalhistas que atuam na região, o aumento tem ligação com a crise econômica dos últimos anos e com o esforço da Justiça do Trabalho em promover conciliações em processos. Conforme levantamento do TRT, nas quatro varas trabalhistas da RPT, o volume de ações solucionadas – ou seja, que tiveram sentença, acordo ou conciliação – saiu de 13,9 mil em 2016 para 14,5 mil em 2017.

O aumento no número de ações foi pequeno, mas o de valores pagos em indenizações foi considerável, saiu de R$ 120 milhões para R$ 182 milhões.

De acordo com o advogado Jailton Ribeiro Chagas, que atua na área trabalhista em Americana, vários fatores contribuíram para esse aumento nos valores pagos aos reclamantes. Entre eles a crise econômica dos últimos anos, que geraram muitas demissões nas empresas da região.

“No momento de crise, muitas empresas deixam de contribuir com determinadas questões com os funcionários, como hora extra, prêmios e remunerações. E demitidos, com direito adquirido, os funcionários entram na Justiça”, explicou o advogado.

Registro

Chagas apontou também que, nesse período, é comum que empresas deixem de depositar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), além de deixar de registar funcionários por longo período. “Acredito que a soma desses fatores faça com que o número de ações aumente e os valores subam também”, apontou.

Para o advogado trabalhista Luiz Carlos Fazan Júnior, outro fator importante na elevação dos valores foi o esforço e as campanhas de conciliação de processos. Em maio do ano passado, por exemplo, a Semana Nacional de Conciliação resultou em 97 acordos entre empresas e trabalhadores da RPT, rendendo R$ 1,76 milhão aos reclamantes.

“Essas campanhas aceleram a solução de alguns processos, e resultam em indenizações que atendem aos pedidos dos reclamantes”, afirmou o advogado.

Direitos

Para os profissionais, é importante que o trabalhador tenha noção de seus direitos. Esse foi o caso do operador de máquinas V.M., de 38 anos, que após quatro anos atuando em uma metalúrgica de Americana, entrou na Justiça do Trabalho por insalubridade e periculosidade, e conseguiu indenização de cerca de R$ 60 mil.

“Eu sempre tive noção dos meus direitos, sempre pesquisei bastante. Pedi insalubridade porque a gente mexia com óleo para abastecer as máquinas e periculosidade, por conta do barulho muito alto o dia todo. Agora não estou mais lá, e eles estão pagando adicional para os funcionários, porque muita gente entrou na Justiça”, relatou.