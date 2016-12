As concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelo Corredor Dom Pedro, e a Autoban, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, iniciam nesta quarta-feira (21) uma operação especial para o Natal e o Ano Novo.

A AutoBAn espera a circulação de aproximadamente 1,2 milhão de veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes nos feriados de Natal e Ano Novo. A concessionária promove até o dia 25 de dezembro a campanha “Natal Seguro”. Durante a campanha, colaboradores da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária percorrem várias vezes ao dia o trecho entre São Paulo e Jundiaí da Via Anhanguera com o intuito de orientar sobre a entrega de donativos para crianças e adolescentes que ficam às margens das rodovias durante esta época do ano.

No dia 25 de dezembro, das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deverão utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

Entre os dias 28 e 31 de dezembro nas praças de pedágio de Perus, na Via Anhanguera (SP-330), e Campo Limpo e Caieiras, na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), serão entregues cerca de 30 mil adesivos que lembram o usuário sobre a necessidade de utilizar o farol baixo durante o dia nas rodovias.

Dom Pedro

Já nas cinco rodovias que formam o Corredor Dom Pedro são esperados 1,8 milhão de veículos entre os dias 21 de dezembro e 02 de janeiro. Para garantir a segurança dos usuários, a Rota das Bandeiras posicionará guinchos e ambulâncias em pontos estratégicos para agilizar os atendimentos. Além disso, toda movimentação será acompanhada pelas 82 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional da concessionária.