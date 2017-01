Concessionária doa equipamentos de bafômetro para Polícia Rodoviária

Foto: Divulgação

A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do Corredor Dom Pedro I, realizou a doação de três equipamentos de testes de alcoolemia, conhecidos como bafômetros, ao 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Os equipamentos devem contribuir para a fiscalização das rodovias da região e serão utilizados pela 1ª Companhia de Jundiaí e pela 2ª Cia de Campinas.

“Existem pontos no Corredor Dom Pedro, já mapeados, em que há maior incidência de ocorrências com motoristas embriagados. Nestes locais a fiscalização é intensificada pela polícia, que conta com o apoio da Concessionária. A utilização destes novos aparelhos irá auxiliar ainda mais a coibir a prática”, explica o diretor de Operações da Concessionária, Fábio Souza.

O trabalho conjunto entre a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária também ocorre em outras frentes. Segundo a empresa, as câmeras do Centro de Controle Operacional da Rota das Bandeiras também são monitoradas por um policial. Elas auxiliam no direcionamento das viaturas que atuam em ocorrências policiais e também no trabalho de fiscalização, como por exemplo coibir a utilização irregular do acostamento ou ausência do cinto de segurança.

Perigo

A combinação entre álcool e direção representa um alto risco a todos os usuários. De acordo com o Ministério da Saúde, de 30% a 50% dos acidentes de transportes terrestres tem o envolvimento de condutores que consumiram bebidas alcoólicas.

O consumo de álcool altera os reflexos e a visão do condutor, e também é associado a outros comportamentos de alto risco à segurança, como excesso de velocidade e inobservância dos equipamentos de segurança.

