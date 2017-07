Comércios e igreja são alvos de criminosos

Um açougue localizado no bairro Boa Vista, em Americana, foi assaltado. Dois indivíduos entraram armados no estabelecimento pouco antes da 19h do sábado. Foram levados celulares, documentos pessoais e uma quantia em dinheiro, ainda não calculada. A dupla fugiu, e não foi localizada.

Na madrugada de domingo, uma barraca situada no Terminal Rodoviário João XXIII, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, foi arrombada, e um fogão foi levado do estabelecimento. Guardas civis que estavam em patrulhamento pelo local constataram o arrombamento, mas não encontraram o proprietário. Eles fecharam a barraca e continuaram o patrulhamento, quando foram acionados com a informação de que um suspeito havia sido detido.

O vigilante das barracas havia encontrado um homem tentando levar um fogão de dentro da barraca, e o deteve, chamando a guarda na sequência. O suspeito alegou que o objeto estava em um cesto de lixo próximo à barraca. Em seu poder, havia também um alicate. Ele foi levado à plantão policial, onde recebeu voz de prisão.