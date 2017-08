Comércio deve faturar R$ 214 milhões com o Dia dos Pais

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Os comerciantes de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste devem faturar com o Dia dos Pais aproximadamente R$ 214 milhões. A estimativa foi feita pelo Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) tirando como base os ramos de atividade que mais faturam com a data: eletrodomésticos e eletrônicos, vestuários, calçados, joias e livrarias.

A assessora econômica da entidade, Caroline Miranda Brandão ainda estima que o consumo deve crescer 3% nestes municípios. Para chegar ao faturamento com a data ela levou em consideração um estudo feito pelo FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) que estimou R$ 52,3 bilhões em vendas para o Estado. A proporção regional é calculada através da participação das cidades no PIB (Produto Interno Bruto) do Estado.

LEIA TAMBÉM: ‘Golpe do Amor’ segue fazendo vítimas na RPT

No início da semana, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) já havia divulgado uma previsão de crescimento de 2% para o município, com base no consumo médio de R$ 80 por presente. O presidente da instituição, Dimas Zulian, disse que a estimativa também leva em conta a percepção de comerciantes, que afirmaram que devem investir em promoções, principalmente no setor de vestuário e calçados. “Vamos implantar preços promocionais muito próximos ao custo da mercadoria. Nesse momento, mais importante do que a margem de lucro é o giro do estoque e a presença de dinheiro em caixa”, afirmou.