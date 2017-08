Comércio da região cria 521 vagas de trabalho

O comércio abriu 521 vagas de trabalho em julho nas cinco cidades que formam a RPT (Região do Polo Têxtil), sendo este o melhor resultado do setor desde o início do ano. De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), as cidades com mais contratações foram Sumaré (329 vagas) e Americana (104 vagas).

A vendedora Tailan Cardoso, de 24 anos, saiu da loja de móveis onde trabalhava como caixa no ano passado e teve dificuldade em conseguir um novo emprego, esbarrando nas poucas vagas disponíveis no mercado. A oportunidade surgiu no mês passado, em uma loja de roupas no Centro de Americana. “Desde o Dia das Mães eu fazia freelances aqui, vinha de sábado ou de semana quando precisava. Gostaram da forma como eu conversava com as clientes. Como no final do ano não dá para a dona ficar sozinha na loja, ela me contratou”, disse. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A crise fez com que a família de Bruna de Lima, de 22 anos, fechasse a padaria que possuía na Cidade Jardim no início do ano. A solução encontrada foi buscar um emprego, que surgiu em uma loja de roupas íntimas. “Você fazia a entrevista, mas não dava certo, ninguém nem retornava”, contou. A Associação Comercial e Industrial de Sumaré comemorou o resultado e relacionou as contratações à inauguração de uma loja de departamento em julho.