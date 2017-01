‘Com o nome social, eu passei a ser respeitado’, afirma transgênero

Um levantamento feito pela Secretaria de Educação em todo o Estado de São Paulo mostrou que o número de estudantes transexuais que têm solicitado o uso do nome social em ambiente escolar vem crescendo exponencialmente. Na RPT (Região do Polo Têxtil), em 2015, apenas seis alunos haviam feito o pedido. Já no ano passado, o número passou para 11 nas cinco cidades – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré. No Estado, de acordo com a pasta, o crescimento no período foi de 51%, passando de 182 para 358 a quantidade de alunos com nome social.

Em 2016, quatro alunos fizeram a solicitação em Americana, três em Santa Bárbara, outros três em Sumaré e um em Hortolândia. Na região, não há registro de servidores da Educação que tenham solicitado a adoção do nome social, mas na Capital já são 17 profissionais que usam a nomenclatura pelo gênero que se reconhecem. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O auxiliar de produção Guilherme Vinícius dos Santos, de 30 anos, foi o primeiro aluno a pedir a adoção do nome social na Escola Luiz Campo Dall’Orto Sobrinho, em Sumaré, isso em 2015. Cursando o EJA (Ensino para Jovens e Adultos), ele diz que a aceitação no sistema público foi fundamental. “Fez toda a diferença, porque quando eu cheguei para fazer a minha matrícula, eu fui respeitado na minha identidade e recebido de braços abertos. Acho que o pessoal do EJA até hoje não sabe que sou uma pessoa transexual”, explicou Guilherme. “Isso evitou muitos problemas. Não precisei ficar dando explicações, aumentando o constrangimento. Se algum professor, distraidamente, fizesse a chamada usando meu nome de batismo, eu não respondia e depois conseguia negociar a falta”, contou o estudante.

Situação diferente viveu Carolina Avelar, de 24 anos. Ela conta que cursou todo o ensino fundamental em Santa Bárbara, isso há cerca de dez anos. “Metade dos meus estudos eu tive que passar respondendo a chamada pelo meu nome masculino e isso era horrível. As outras crianças riam, faziam piadas, me barravam por usar roupas femininas. Eu tinha medo de ir para escola. Fugia de lá quando meus pais me deixavam na porta. Virou um trauma”, lamentou a estudante.

Só após a troca de direção e contando com uma maior flexibilidade dos profissionais, Carolina consegui adotar seu nome social. “Minhas notas mudaram, meu desempenho escolar foi outro. Isso faz toda a diferença. A diretora reuniu todos os professores, questionava quando eu não era tratada pelo nome que escolhi. Ela foi uma pessoa muito importante”, pontuou.

Escolas têm sete dias para alterar cadastro

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, desde 2014, é obrigatório que as escolas aceitem os pedidos de inclusão do nome social. Para usufruir desse direito, basta que os alunos solicitem diretamente à direção escolar, em qualquer tempo ou período do ano, a adoção da nova nomenclatura. As escolas têm até sete dias para modificar o cadastro do aluno, o que inclui lista de chamada, carteirinha de estudante e o boletim. Demais documentos como certificados, por exemplo, são emitidos com os nomes de registro ou até que sejam apresentadas novas identidades alteradas judicialmente.

O responsável pela equipe técnica de Educação para Diversidade Sexual e de Gênero, Thiago Sabatine, diz que além da inclusão do nome, a produção de materiais pedagógicos sobre o tema também faz parte das estratégias adotadas pela pasta. “As ações desenvolvidas pela Secretaria da Educação para travestis e mulheres e homens transexuais buscam assegurar uma educação pública equânime e de qualidade”, finalizou.