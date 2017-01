Com alta, etanol custa R$ 2,99 em Americana

Menos de um mês após o reajuste no preço do combustível em 10 de dezembro, os consumidores da RPT (Região do Polo Têxtil) já sentiram um novo aumento nos valores nesta quinta-feira. Em um posto da Avenida Paulista, em Americana, o litro da gasolina já custava R$ 3,79, enquanto o etanol podia ser encontrado por R$ 2,99 em um posto na Avenida Iacanga. Até esta sexta e a próxima semana, o reajuste deve chegar à maioria dos estabelecimentos da região.

Conforme informações do Recap, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região, desde a segunda-feira, os postos estão pagando R$ 0,12 mais caro pelo etanol e R$ 0,06 pela gasolina, e esse valor vai, aos poucos, ser repassado nas bombas.

LEIA TAMBÉM: Interligação que garantirá alívio ao Cantareira fica para abril

Os combustíveis tiveram aumento ainda no final do ano passado, mas dessa vez, o reajuste ocorre por conta de uma Medida Provisória de 2013 que chegou ao fim e não foi prorrogada pelo governo federal. A medida concedia desconto no PIS e Cofins para os produtores de etanol do Nordeste afetados pela seca de 2011 e 2012, o que segurava os preços. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo dados de 31 de dezembro da ANP (Agência Nacional do Petróleo), o preço médio da gasolina em Americana é R$ 3,65 e do álcool, R$ 2,83. O valor máximo encontrado pela ANP era R$ 3,69 e R$ 2,89, mas nesta quinta a reportagem do LIBERAL constatou o aumento de R$ 0,10 nos dois estabelecimentos. O preço mais baixo constatado na tarde desta quinta era R$ 3,57 na gasolina e R$ 2,57 no etanol.

De acordo com o gerente de um dos postos onde o aumento já foi aplicado, que preferiu não ter o nome publicado, o aumento no valor pago por litro pelos postos aos distribuidores subiu R$ 0,15 no etanol e R$ 0,10 na gasolina, acima do previsto pelo Recap. Ele afirmou que os estabelecimentos não terão condições de absorver o reajuste sem afetar o caixa dos postos.

LEIA TAMBÉM: Secretaria de Fazenda nega falsificações de documentos

Em dezembro, após anúncio do reajuste feito pela Petrobras, o preço da gasolina subiu R$ 0,10 nos postos da região. “Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela companhia nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos de combustíveis”, explicou a estatal na ocasião.

Em nota, o Recap afirmou que “preza pela legalidade e não opina e nem interfere em questões relacionadas a preços de combustíveis”. “Prezamos pela livre concorrência entre as empresas e repudiamos qualquer prática contrária a tais valores”, informou a entidade.