Cobrança de taxas na conta de luz é irregular

Foto: Arquivo / O Liberal

O Governo do Estado de São Paulo repassa ao consumidor final duas taxas na conta de energia elétrica que vêm sendo consideradas ilegais pela Justiça. As tarifas em questão são a Tust (Tarifa do Sitema de Transmissão) e a Tusd (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), que fazem parte da base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).

De acordo com o advogado Ailton Sabino, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já tem precedentes que classificam a cobrança inadequada e diversos causas foram ganhas nesse sentido por empresas e até mesmo por pessoas físicas, que conseguem, mediante comprovação dos valores pagos, o ressarcimento da quantia em um determinado período e pode pleitear o fim da cobrança na conta.

“Quem deveria arcar com essas taxas seria a distribuidora, que no caso de algumas cidades do Estado de São Paulo é a CPFL Paulista e ela vem embutida hoje na base de cálculo do ICMS. Os tribunais têm reconhecido que ela é indevida pelo fato de o usuário não pode suportar estar duas taxas porque ela faz parte do sistema de distribuição até o poste da casa dele. Se ele não usa não pode pagar”, explicou o advogado, afirmando que o entendimento do Poder Judiciário sobre essa questão, no caso das ações vencidas por consumidores, é que o usuário da energia elétrica seria responsável pela energia somente a partir do momento em que ela entra do sistema de sua casa.

O advogado destacou que, assim como para empresas, mesmo no caso de pessoa física, o valor devolvido ou eliminado em contas futuras pode representar um montante importante, mas que é necessário que as pessoas busquem por meio da Justiça.

“Até para o consumidor doméstico compensa sim. Talvez não seja um custo interessante para procurar um advogado, mas em uma ação coletiva, através de uma associação”, disse.