Clínicas particulares têm lista de espera por vacina

A correria por vacinas contra a febre amarela tem gerado listas de espera nas clínicas particulares da região, a exemplo do que aconteceu no ano passado com as doses para proteção contra a gripe H1N1.

A vacina contra febre amarela, indicada apenas para pessoas que vão viajar para áreas endêmicas, está sendo procurada mesmo por quem não vai sair da cidade. A correria começou com a confirmação de casos de contaminação e mortes pela doença em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.

Nenhuma das clínicas procuradas pela reportagem na região, nesta sexta-feira, possuía estoque das doses. A previsão é de que elas cheguem a partir da semana que vem. Os preços das vacinas variam, segundo pesquisa feita pelo LIBERAL, entre R$ 100 e R$ 130.

Enfermeira de uma clínica particular de Americana, Franciele dos Santos contou que há uma lista de 300 pessoas aguardando a chegada das doses. Cerca de 80 pacientes procuram o estabelecimento diariamente para tentar comprar a vacina. “O pessoal se desespera, quer se proteger. A maioria está procurando sem necessidade, só pela prevenção, sem ter viagem pra região de risco”. Foto: Marcello Casal Jr. - Agência Brasil

A clínica onde a enfermeira Roseley Picasso trabalha, em Americana, possuía doses até a semana passada, mas por conta da alta procura, o estoque zerou. Desde o início da semana, a empresa faz uma lista de espera com cerca de 100 nomes, priorizando aqueles que devem se deslocar para áreas de risco. “A orientação caso a pessoa não consiga se vacinar com 10 dias de antecedência é tentar adiar a viagem”, alertou.

Técnica em enfermagem de uma clínica de vacinas de Santa Bárbara d’Oeste, Keturi Semmler dos Santos explicou que já chegou a atender clientes que buscaram vacina em postos públicos do município, mas encontraram o estoque zerado.

O LIBERAL apurou que os dois postos que aplicam as doses em Santa Bárbara – um na região da Vila Linópolis e o outro na Cidade Nova – estavam sem vacinas nesta sexta-feira. A prefeitura, contudo, negou a falta de doses, explicando que elas foram repostas ainda ontem.

Proprietária de uma clínica de Sumaré, Fernanda Pusch estima que a lista de espera pelas doses contra febre amarela chegue a 300 pessoas. No início do ano, ela possuía cerca de 10 vacinas no estoque, mas assim que os casos começaram a surgir, as doses acabaram rapidamente. “O perfil de quem buscava mudou, antes era um público seleto, que iria viajar mesmo, que vinha procurar. Hoje está geral, não tem mais perfil”, avaliou.

MORTES. Até a última quinta-feira, foram confirmados 68 casos de contaminação em Minas Gerais e 42 mortes provocadas pela doença. No Estado de São Paulo, são três vítimas fatais da doença. Uma moradora de Paulínia que havia viajado para um município mineiro morreu em decorrência da febre amarela.

Procura faz prefeitura intensificar triagem

Com a alta procura por vacina contra a febre amarela, a Secretaria de Saúde de Americana está mantendo funcionários no Cafi (Centro de Assistência à Família e ao Idoso) do Jardim São Paulo – unidade de saúde que está concentrando a aplicação das doses – para esclarecer quanto à necessidade ou não da vacinação. O estoque do município nesta sexta-feira era de 750 doses, segundo a prefeitura.

Em nota, a pasta reforçou que, em razão dos últimos óbitos, tem havido grande procura pela vacina. “No entanto, vale ressaltar que a vacina não está indicada para toda a população, visto que a transmissão da febre amarela tem ocorrido apenas em áreas silvestres e não no meio urbano.

Apesar de a vacina ter eficácia de 95 a 99%, o vírus vacinal pode provocar eventos adversos graves e até fatais, como já notificados pelo Ministério da Saúde, sendo este um dos motivos para não se aplicar a vacina indiscriminadamente, mas de forma seletiva. “Sendo assim, reiteramos que ela somente é recomendada às pessoas que irão viajar para áreas de risco de contágio, em regiões específicas do território brasileiro”, traz a nota da prefeitura.

O contador Ademir Grabert procurou a unidade nesta sexta-feira, mas não conseguiu ser vacinado. Ele foi orientado a procurar um médico, já que possui 63 anos – o Ministério da Saúde indica que pessoas acima de 60 anos passem por avaliação antes de receberem qualquer dose. “Não tenho nada marcado, mas vou bastante para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, viajo com frequência”, afirmou o contador.

A autônoma Julia Silva conseguiu se vacinar na semana passada após uma espera de quase três horas, mesmo sem ter nenhuma viagem marcada. Ela buscou as doses por medo de contaminação, e conseguiu que ela, o marido e os dois filhos fossem vacinados. “Mas conseguimos só porque eu insisti, bati o pé, a enfermeira não queria aplicar. As pessoas ficam assustadas, está todo mundo com medo. Se está sendo fornecido gratuitamente, todo mundo quer”.