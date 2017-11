Clínica para dependentes químicos em Itu é interditada por maus-tratos

Uma clínica para recuperação de dependentes químicos foi interditada pela Vigilância Sanitária, após denúncias de maus-tratos contra os internos, nesta quarta-feira, 22, em Itu, município do interior de São Paulo. O local, com 58 internos, funcionava sem alvará da prefeitura e tinha menores misturados com adultos.

A fiscalização encontrou 17 adolescentes escondidos numa mata, atrás da clínica. Resgatados por guardas municipais, eles disseram que os monitores mandaram que se escondessem quando chegaram os fiscais. Um dos sócios da unidade foi ouvido pela polícia e outro está foragido.

A clínica funcionava há três meses numa chácara alugada, no bairro Potribu, zona rural do município, e cobrava até R$ 1,2 mil mensais por paciente. Equipes da Vigilância foram ao local, acompanhadas pela Guarda Municipal, após denúncias recebidas pelo Ministério Público de que os pacientes eram submetidos a maus-tratos.