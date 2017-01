Chuvas voltam a colocar RPT em estado de atenção

As prefeituras de Hortolândia e Sumaré comunicaram nesta quarta-feira que entraram em estado de atenção devido às chuvas. Chamou atenção o acumulado nos últimos três dias, que em Hortolândia chegou a 94 milímetros e em Sumaré 98 mm. A Defesa Civil Regional considera que o estado de atenção deve ser decretado em municípios cujo acumulado é superior a 80 mm. As outras três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) estão em estado de observação com acumulados inferiores a 50 mm.

A Defesa Civil de Hortolândia informou que tem monitorado principalmente três áreas consideradas de risco: Recanto do Sol, Jardim Santa Fé e Jardim Nova Hortolândia, mas garantiu que o nível do Ribeirão Jacuba ainda está sob controle. O maior volume registrado na cidade foi na terça-feira, dia que sozinho respondeu por 63 mm do total acumulado.

LEIA TAMBÉM: Procura por táxi cresce até 50% com a greve de ônibus

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Apesar de considerar a situação sob controle, a Defesa Civil da cidade chamou atenção para deslizamentos de barrancos e taludes. “O solo fica muito úmido, podendo ocasionar quedas de muro, trincas e rachaduras em residências. Caso o munícipe constate qualquer anormalidade de solo, principalmente em áreas de risco, ele deve entrar em contato com a Defesa Civil por meio do número 199”, escreveu a assessoria de imprensa do município.

Em Sumaré, a Defesa Civil informou que apesar do grande volume de chuvas nenhuma ocorrência envolvendo a infraestrutura da cidade e residências foi registrado até o fechamento desta reportagem. O volume do Ribeirão Quilombo também é considerado sob controle pelas autoridades.

Região

LEIA TAMBÉM: Paciente é transferido para Santa Casa de Limeira

Em Americana, o volume acumulado nos últimos três dias é de 50,3 mm. Apesar do número considerável, a responsável pela Defesa Civil Marli Rodrigues Kiriyama considera que o risco de transbordo do Ribeirão Quilombo, é baixo.

“As chuvas apesar de volumosas estão esparsas, ou seja, tem dado tempo do ribeirão escoar o que está caindo. Só veremos um transbordamento se nas cabeceiras, em Campinas por exemplo, tivermos chuvas fortes e concentradas, superiores a 80 mm”, explicou.

“Segundo os boletins meteorológicos que estamos recebendo, isto não deve ocorrer”, finalizou. Em Santa Bárbara d’Oeste o acumulado até a noite de ontem era de 46 mm. Em Nova Odessa os valores ficaram próximos de 28 mm.

Previsão

De acordo com o Cepagri, o centro meteorológico da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), nesta quinta-feira a região deve registrar chuvas leves e moderadas, a exemplo de quarta-feira.

“Esta mantida a perspectiva de redução da nebulosidade e da possibilidade de chuvas generalizadas e contínuas no final de semana”, informou a instituição.

Apesar da previsão otimista, o Cepagri não deixou de frisar que na terça-feira foi registrado o maior valor acumulado de chuva registrado na cidade em um único dia de janeiro desde 2009, ultrapassando os 76,5 mm registrados naquela data. Em Campinas o acumulado dos últimos três dias é de quase 180 mm.