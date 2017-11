Chuvas deixam famílias em estado de alerta

Um dos maiores desejos da auxiliar de limpeza Dalva Macedo, de 48 anos, é poder dormir ouvindo a chuva. Mas para a moradora da Rua Diogo de Faria, no bairro Cordenonsi, em Americana, a água adquiriu um significado que nada tem a ver com tranquilidade. A cada temporal, ela vê a casa ser invadida e corre para tentar salvar algumas roupas ou erguer móveis. Ao longo dos 19 anos que mora naquele endereço, foi construindo obstáculos para tentar barrar as enxurradas. Existe um muro em cada um dos extremos do quintal e outro na porta da casa, erguidos por ela mesma. “Criei minhas três filhas aqui. Sofri muito, mas tive momentos bons. Graças a Deus que não perdi minha vida e nem das minhas filhas, porque risco teve. Já carreguei uma por uma atravessando o corredor cheio de água para deixar na vizinha. Já coloquei cachorro, filho, tudo em cima do guarda-roupa tentando salvar”.

As fortes chuvas registradas no último final de semana já deixaram em estado de alerta famílias que vivem em regiões que historicamente sofrem com enxurradas e alagamentos. Os danos na Região do Polo Têxtil foram poucos. Apenas algumas árvores caíram e um ou outro ponto de alagamento foi registrado, mas o medo já é sentido entre aqueles que sofrem todos os anos os efeitos dos temporais.

O brechó de Rosangela Aparecida Alves de Oliveira, de 32 anos, tem diversos “recursos” na tentativa de salvar a maior quantidade possível de peças quando ocorrem alagamentos. Depois de perder muitas roupas em enchentes de 2015, a comerciante do bairro São Domingos, em Sumaré, instalou prateleiras altas e colocou arames junto ao forro. No último sábado (18), quando a água do Quilombo alcançou a frente da loja, ela já estava pronta para levantar as peças e ir embora para a casa, no Distrito de Nova Veneza. “Somos nós da rua que fazemos a limpeza, não pensa que é pessoal da prefeitura”.

Prefeituras se justificam

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre os problemas na Rua Diogo de Faria e disse que as bocas-de-lobo da via não estão entupidas. “Mesmo assim, será encaminhada uma equipe de galerias para fazer uma nova vistoria para verificar a situação e, se necessário, elas receberão manutenção”. A Prefeitura de Nova Odessa enviou em outubro um “pacotão” de projetos com medidas para combater enchentes, mas a maioria deles aguarda para ser votada na câmara. Eles preveem criação de áreas para os piscinões, criação de um fundo para combate às enchentes e de um plano de macrodrenagem municipal. Em Sumaré, a prefeitura disse que limpou as cabeceiras de alguns córregos para facilitar o escoamento das águas. O trabalho foi realizado na semana passada no Jardim São Domingos e Jardim dos Ipês. “Além disso, a Defesa Civil do município está de prontidão 24 horas para atender as ocorrências causas pelas fortes chuvas”, afirmou. Já as prefeituras de Hortolândia e Santa Bárbara, que também sofrem com alagamentos, não responderam quais medidas têm adotado.