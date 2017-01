Chuvas causam estragos em três cidades da região

Três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) foram afetadas pelas fortes chuvas da madrugada de sábado. O caso mais sério aconteceu no Condomínio Praia Grande, localizado no Jardim Minda, em Hortolândia, onde dois muros de arrimo caíram com o deslizamento de um barranco. No sábado, a Defesa Civil precisou interditar o salão de festa do condomínio onde moram 80 pessoas e a construtora responsável pelo muro, a paulistana Avita Construções e Incorporações, precisará iniciar obras emergenciais para conter a erosão, ainda nesta terça-feira.

Nesta segunda, construtoras, Caixa Econômica e a prefeitura da cidade passaram a tarde reunidas para decidir quais seriam as primeiras ações de recuperação. Em março do ano passado, o condomínio vizinho, Residencial Peruíbe, teve um bloco interditado após o muro dos fundos desabar, também por conta do volume de chuvas.

Entre as primeiras medidas a serem tomadas estão a instalação provisória de sacos de areia e a colocação de tapumes a fim de evitar o trânsito de pessoas no local. Serviços de drenagem da água pluvial e recuperação da rede de esgoto também serão executados pela empresa. Dentro de 15 dias, as três empreiteiras envolvidas na construção dos residenciais populares da área deverão apresentar um relatório definitivo apontando quem se responsabilizará pelos danos. De acordo com a Defesa Civil do município, os apartamentos não correm o risco de desabamento. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em Nova Odessa, em três horas choveu uma quantidade esperada para três dias durante a madrugada de sábado. Os 75,2 milímetros fizeram o Ribeirão Quilombo subir 1,5 metro e destruíram um trecho da calçada da Avenida Ampélio Gazzetta, que deverá ser reparado nos próximos dias. As estradas rurais do município também foram afetadas e devem passar por reparo com máquinas niveladoras.

Em Santa Bárbara d’Oeste o volume de chuva foi superior a 47 mm o que fez o Ribeirão dos Toledos transbordar e invadir três residências no bairro Santa Alice. Segundo a assessoria de imprensa do município, os imóveis já estão liberados e o monitoramento hidrológico e meteorológicos estão sendo mantidos em regime de observação constante.