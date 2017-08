Cepagri busca parceria para manter sistema que prevê tempestades

Foto: Arquivo / O Liberal

Em funcionamento desde dezembro do ano passado, o aplicativo SOS Chuva, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura), da Unicamp, pode ter sua operação encerrada no final do ano que vem, caso a instituição não consiga alguma parceria com prefeituras ou empresas para a aquisição definitiva de um radar de dupla polarização – igual ao instalado temporariamente na Unicamp – que custa cerca de R$ 2,6 milhões. A iniciativa foi apresentada em Americana nesta quarta-feira, durante o 1° Simpósio de inovação nas ações de Defesa civil e Cidades Resilientes na RMC (Região Metropolitana de Campinas), realizado na Fatec.

O projeto atualmente permite prever tempestades em toda a RMC com até 6 horas de antecedência, com auxílio de sensores instalados em diversos municípios, incluindo os da RPT (Região do Polo Têxtil). Os equipamentos captam informações de dentro das nuvens, em tempo real e em alta resolução, a um raio de 60 km da Unicamp. O radar principal, entretanto, é itinerante, e utilizado para pesquisas acadêmicas, e ficará na região somente até o fim de 2018, sendo utilizado mais efetivamente no próximo Verão, quando há mais temporais.

De acordo com a pesquisadora Ana Ávila, do Cepagri, apesar do valor parecer alto, o preço compensa. “Se pensarmos no valor, o que ele traz de benefício para todas as empresas que estão na região não é um equipamento caro. Ele dá retornos positivos que compensam, seja em eventos de chuva em excesso, quanto em relação à escassez. Só em termos de planejamento que ele permite, já é um benefício para a região”, afirmou.