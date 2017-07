Centro Paula Souza lança curso livre a distância

O Centro Paula Souza lançou o curso livre gratuito de Vendas em sua plataforma online de Educação a Distância. Com duração de 30 horas, divididas em cinco aulas, a formação conta com conteúdo interativo para capacitação de vendedores. Entre os temas abordados estão: pesquisa de mercado, marketing, fidelidade de clientes, fornecedores, concorrência, canais de vendas, fatia de mercado, entre outros.

Os interessados podem se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar a plataforma via browser em um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha. Ao final do curso, é feita uma avaliação online para emissão de certificado. Foto: Divulgação

“O curso mostra as principais técnicas para o aluno aprender a conquistar seus clientes, planejar melhor suas estratégias e ter um olhar panorâmico do mercado para obter sucesso nas vendas”, explica o diretor do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Paula Souza, Rogério Teixeira.