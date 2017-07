Centro Paula Souza divulga lista geral de classificação

O Centro Paula Souza divulgou, através do site, a lista de classificação geral dos inscritos no processo seletivo das Etecs (escolas técnicas estaduais) para o segundo semestre de 2017. A informação foi também divulgada na unidade em que o candidato deseja estudar. A relação inclui quem se inscreveu no primeiro módulo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA, nos demais cursos técnicos (presencial, semipresencial e online) e no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.

Os candidatos que se inscreveram nos cursos de especialização devem conferir a lista de classificação exclusivamente na Etec em que pretendem estudar. As listas de convocação somente serão divulgadas nas unidades. Os convocados devem fazer a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada: 10 a 12 de julho (1ª lista de convocação e matrícula); 13, 14 e 17 de julho (2ª lista de convocação e matrícula) e 18 de julho (3ª lista de convocação e matrícula).

DOCUMENTOS. A matrícula dos convocados dependerá da apresentação dos seguintes documentos: requerimento de matrícula – será fornecido pela Etec – preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG) ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) ou da carteira nacional de habilitação, com foto e dentro da validade, ou do documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC. É preciso também levar cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório do CPF; e duas fotos 3×4 recentes e iguais. Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site.