Celulares e aplicativos ‘calam’ telefonia fixa

A analista de planejamento de mídia, Carolina Panuncio, de 35 anos, cancelou a linha telefônica fixa no começo de 2016. Desde então, ela e o marido se comunicam com amigos e familiares apenas através do telefone celular. “O pacote começou a ficar muito caro e como quase não utilizávamos o fixo, optamos por excluir”, declarou. Carolina, porém, não foi a única a abrir mão do serviço.

Dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) apontam que a RPT (Região do Polo Têxtil) perdeu em dois anos – entre abril de 2015 e abril de 2017 – 11,8% de suas linhas de telefone fixo. No mesmo período, a banda larga ganhou 2,68% mais assinantes em Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré. Já a televisão por assinatura teve uma queda de 2%.

LEIA TAMBÉM: Roubos na RPT têm redução de 36% entre janeiro e maio

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as cinco cidades têm, juntas, 965.143 mil habitantes. “O que vai crescer é a Internet e o que for mais barato. A telefonia fixa vai cair muito porque quem tem celular não precisa da linha fixa. E ela não tem internet agregada, ao contrário do móvel, que hoje é possível comprar um pacote ilimitado por R$ 80”, declarou Eduardo Paiva, professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).